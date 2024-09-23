Салат із перцем на зиму: приготуйте та поділіться з подругами

Перець на зиму можна не тільки маринувати. Якщо зробити салат із перцем на зиму, то такий перчик можна їсти як самостійний салат, а можна потім додати мариновані грибочки і філе курки. В результаті вийде смакота, ділиться кулінарка Мирослава Крутій.

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Складники: 2 кг перцю (великого та соковитого)

2 великі моркви

2 головки часнику

1 пучок петрушки Маринад: 400 мл води

100 г олії

50 мл оцту 9%

2 ст. л. цукру

2 ст. л. солі

1 ч л приправи для моркви по-корейськи

Приготування:

Перець нарізати соломкою, маринад довести до кипіння. Перець у два етапи проварити в маринаді по 2 хв (одну половину перцю, а тоді другу).

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Моркву потерти як на корейську, видавити часник і порізати петрушку, все гарно перемішати. На дно банки частина моркви, тоді перець знову морква і перець. Баночки заливаємо гарячим маринадом, у якому проварювали перець і стерилізувати 20 хв. Банки накрити рушничком до повного охолодження.

Нагадаємо перевірений рецепт найсмачнішого маринованого перцю на зиму.

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