Салат із перцем на зиму: приготуйте та поділіться з подругами
Перець на зиму можна не тільки маринувати. Якщо зробити салат із перцем на зиму, то такий перчик можна їсти як самостійний салат, а можна потім додати мариновані грибочки і філе курки. В результаті вийде смакота, ділиться кулінарка Мирослава Крутій.
Складники:
- 2 кг перцю (великого та соковитого)
- 2 великі моркви
- 2 головки часнику
- 1 пучок петрушки
Маринад:
- 400 мл води
- 100 г олії
- 50 мл оцту 9%
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. солі
- 1 ч л приправи для моркви по-корейськи
Приготування:
Перець нарізати соломкою, маринад довести до кипіння. Перець у два етапи проварити в маринаді по 2 хв (одну половину перцю, а тоді другу).
Моркву потерти як на корейську, видавити часник і порізати петрушку, все гарно перемішати. На дно банки частина моркви, тоді перець знову морква і перець. Баночки заливаємо гарячим маринадом, у якому проварювали перець і стерилізувати 20 хв. Банки накрити рушничком до повного охолодження.
Нагадаємо перевірений рецепт найсмачнішого маринованого перцю на зиму.76
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