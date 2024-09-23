41.17 / 41.71 45.88 / 46.56
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат із перцем на зиму: приготуйте та поділіться з подругами

20:33 24 вересня 2024
Салат з перцем на зиму

Перець на зиму можна не тільки маринувати. Якщо зробити салат із перцем на зиму, то такий перчик можна їсти як самостійний салат, а можна потім додати мариновані грибочки і філе курки. В результаті вийде смакота, ділиться кулінарка Мирослава Крутій.

Складники:

  • 2 кг перцю (великого та соковитого)
  • 2 великі моркви
  • 2 головки часнику
  • 1 пучок петрушки

Маринад:

  • 400 мл води
  • 100 г олії
  • 50 мл оцту 9%
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. солі
  • 1 ч л приправи для моркви по-корейськи

Приготування:

Перець нарізати соломкою, маринад довести до кипіння. Перець у два етапи проварити в маринаді по 2 хв (одну половину перцю, а тоді другу).

РЕКЛАМА

Моркву потерти як на корейську, видавити часник і порізати петрушку, все гарно перемішати. На дно банки частина моркви, тоді перець знову морква і перець. Баночки заливаємо гарячим маринадом, у якому проварювали перець і стерилізувати 20 хв. Банки накрити рушничком до повного охолодження.

Нагадаємо перевірений рецепт найсмачнішого маринованого перцю на зиму.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

76

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зіркові треки

Новий поворот у кар'єрі та вдале знайомство: на які знаки зодіаку чекає успіх на тижні 23 — 29 вересня

Коридор затемнень

Настає найважчий період коридору затемнень: доля трьох знаків круто зміниться після 2 жовтня

Літній чоловік за кермом

В Україні збираються ввести вікові обмеження для водіїв «60+»: що відомо

АЗС

На Україну чекає масове закриття АЗС: в чому справа

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту