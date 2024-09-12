Найсмачніший маринований перець на зиму: перевірений рецепт від чарівної фудблогерки

Оригінальний рецепт заготовки на зиму гострого перцю по-балканськи дуже сподобався господиням. А цей рецепт маринованого болгарського перцю — теж справжня знахідка. Про секрети його приготування розповіла на своєму YouTube-каналі «В гостях у Ptashka Nadia» чарівна фудблогерка з Рокитного, яка готує по-домашньому. «Смачнішого перцю, як за цим рецептом, я не закривала — і це абсолютна правда. Жодних неприємних відчуттів, тільки насолода. Не варто зволікати, краще одразу взятися до справи», — запрошує Надія Пташка.

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Приготування:

Помити 4 кг болгарського перцю, почистити його від насіння та плодоніжок. Нарізати довільними шматочками, але важливо, щоб вони були приблизно однакового розміру.

Однолітрові банки простерилізувати зручним для вас способом.

Підготувати сіль, цукор, часник, чорний перець горошком і оцет.

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У каструлі закип’ятити воду.

Інгредієнти на кожну однолітрову банку:

РЕКЛАМА 3−4 зубки часнику, порізані слайсами;

5−7 горошинок чорного перцю;

1 повну чайну ложку солі;

2 столові ложки цукру;

3 столові ложки оцту.

Перець попередньо проварити партіями у киплячій воді рівно 7 хвилин з моменту закипання. Не більше і не менше — це важливо. Після цього розкласти перець у банки зі спеціями, залити його окропом, в якому він варився. Закрутити банки, перевернути їх догори дном і закутати.

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З 4 кг перцю виходить приблизно шість однолітрових баночок смачного маринованого перцю.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як смачно, просто і без зайвого клопоту замаринувати на зиму болгарський перець з медом.

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