Цвіль у будинку: три дієві способи позбутися її назавжди

Утворення цвілі може суттєво зіпсувати умови вашого проживання. Дихати її спорами шкідливо для здоров'я, а про естетичний вигляд приміщення годі й казати, пише На Пенсії.

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Олія лаванди

Цей натуральний засіб здавна добре себе зарекомендував у боротьбі з цвіллю та є повністю безпечним. Щоб застосувати його, потрібно:

1. Налити 200 мл води в пульверизатор.

2. Додати у воду 15 крапель ефірної олії лаванди.

3. Розмішати розчин.

4. Обробити ретельно місця, де є цвіль.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт відрізняється високою ефективністю в боротьбі з великими скупченнями цвілі. Пам’ятайте, що під час використання нашатирного спирту обов’язково використовувати маску і рукавички. Нанесіть засіб на проблемні ділянки та дайте нашатирному спирту зробити свою роботу протягом години. Потім видаліть його разом із пліснявою непотрібним ганчір’ям, яке краще викинути відразу після використання.

Перекис водню

Перекис водню наносять на стіни в нерозбавленому вигляді, дають йому постояти протягом 15 хвилин і видаляють разом із цвіллю. Перекис використовували для боротьби з цвілевими утвореннями ще наші бабусі, тож це справді перевірений метод.

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