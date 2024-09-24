Мер Острога на Рівненщині вляпався у п'яний скандал

Міський голова Острога 50-річний Юрій Ягодка публічно вибачився за пʼяне побиття місцевої жительки. Потерпіла зробила зауваження посадовцю, який у День пам'яті захисників у публічному місці слухав російську музику, у відповідь на що той кілька разів її вдарив, пише ZAXID.NET.

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Інцидент у місті Острог Рівненської області стався 29 серпня 2024 року, у День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Як розповіла речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, 58-річна місцева активістка Людмила Франковська повідомила правоохоронцям, що її побив міський голова Юрій Ягодка. За словами жінки, близько 18:00 вона проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, й почула звідти російську музику. Жінка зайшла у приміщення, щоб зробити зауваження, і виявила там нетверезого, з її слів, Юрія Ягодку.

Як інформує сайт новин «Про Рівне», посилаючись на власні джерела, Юрій Ягодка із заступницями співав «Ой, цветет калина в поле у ручья».

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Після зауваження і короткої розмови чиновник нібито відреагував агресивно і накинувся на жінку з кулаками. Відтак, потерпіла написала заяву за фактом завдання їй тілесних ушкоджень.

Юрій Ягодка прокоментував ситуацію лише 24 вересня. Посадовець написав на своїй сторінці у Facebook, що за цей час все обдумав і зробив висновки. Він також зазначив, що опоненти намагаються використати скандал на свою користь, проте, згідно з законодавством, необхідно дочекатися виборів.

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«Так, моя провина в тому, що, кажучи по-простому, — напився. Моя провина в тому, що вів себе так, як не личить міському голові, не личить публічній людині і не личить чоловіку… Це не є виправданням, бо жодна втома, моральний тиск чи провокації не виправдовують те що сталось. Прошу вибачення у тих, хто голосував за мене на виборах у 2020 році, і у тих — хто не голосував», — зазначив Юрій Ягодка.

Як уточнили у пресслужбі поліції, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Посадовцю загрожує до 850 грн штрафу або виправні роботи.

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Як писали «ФАКТИ», незважаючи на російську агресію, важкі бої на фронті та регулярні удари по тиловим містам, які відбуваються практично кожної ночі, українці продовжують слухати музику країни-агресорки.

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