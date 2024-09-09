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Скарб на все життя: Катерина Тарасенко поділилась рецептом «найкращого томатного соусу»

11:04 9 вересня 2024
Томатний соус

Осінь — час заготівлі консервації на зиму, у тому числі й різноманітних соусів. Наприклад, зі слив з карі або з томатів.

Авторка українського кулінарного YouTube-каналу Катерина Тарасенко запропонувала свій варіант заготівлі томатів.

«Цей томатний соус — це скарб, скарб на всі випадки життя. Супер класний, готується швидко», — запевняє фудблогерка

Інгредієнти:

  • Помідори (має вийти 3.5 кг томатного пюре);
  • Сіль — 30 г;
  • Цукор — 60 г;
  • Часник — 2 зубчики,
  • Перець — за смаком.

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Приготування:

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  • Помідори розрізати навпіл та покласти у каструлю, притиснувши, аби томати дали сік. Після того, як вони закипіли, готувати 25 хвилин на середньму вогні.
  • Викласти помідори у сито, аби позбутися зайвої вологи, та перебити їх блендером, додавши часник. Викласти томатне пюре у сито і протерти. Додати перець, сіль та цукор.
  • Поставити пюре на вогонь та кип'ятити до 20 хвилин.
  • Розлити по стерилізованим банкам, закрити кришками, перевернути та дати охолонути.

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Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом томатного соусу з болгарськими перцями.

Фото — скріншот

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