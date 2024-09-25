40.95 / 41.51 45.81 / 46.46
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Млинці на вівсяному молоці: чудовий корисний сніданок або десерт

20:29 27 вересня 2024
млинці з карамелізованими яблуками

Якщо у вашому холодильнику є вівсяне молоко, то цей рецепт потрібно обов’язково спробувати. Якщо подавати такі млинці з карамелізованими яблуками, морозивом, сніданок цілком може стати десертом, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

200 мл вівсяного молока

2 яйця

РЕКЛАМА

1−2 ст. ложки цукру

1 ч. ложка ванільної пасти

РЕКЛАМА

1 ст. ложка олії

3−4 ст. ложки борошна

РЕКЛАМА

Мед, яблука, горіхи, морозиво для подачі

Приготування

Яйця змішати з цукром. Додати ванільну пасту, олію, вівсяне молоко та борошно. Потрібно дивитися за консистенцією. Тісто має бути, як на звичайні млинці, не густим. Смажити на середньому вогні з обох боків, можна щіточкою змащувати сковорідку олією. Подавати з медом, ягодами та горіхами.

Для карамелізованих яблук

2 яблука

20 г вершкового масла

1 ст. ложка коричневого цукру, можна звичайного

На розігріту сковорідку викласти вершкове масло, почищені та порізані кубиком яблука, зверху потрусити цукром. Карамелізувати до красивого карамельного кольору.

Раніше відома фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій розповіла, як приготувати млинці з грибною начинкою та сиром.

Читайте також: Млинці зі шпинату: неймовірно красиві та смачні

51

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

яблучний пиріг

Смачний яблучний пиріг за 5 хвилин: просто вилийте тісто у форму і викладіть яблука

Астрологічний годинник

Пощастить у сфері фінансів: хто із знаків Зодіаку розбагатіє у жовтні

Астрологічний годинник

Терезам — «Закохані», Водоліям — «Зірка», а Левам — «Сонце»: Таро-прогноз на 27 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту