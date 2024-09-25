Млинці на вівсяному молоці: чудовий корисний сніданок або десерт
Якщо у вашому холодильнику є вівсяне молоко, то цей рецепт потрібно обов’язково спробувати. Якщо подавати такі млинці з карамелізованими яблуками, морозивом, сніданок цілком може стати десертом, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
200 мл вівсяного молока
2 яйця
1−2 ст. ложки цукру
1 ч. ложка ванільної пасти
1 ст. ложка олії
3−4 ст. ложки борошна
Мед, яблука, горіхи, морозиво для подачі
Приготування
Яйця змішати з цукром. Додати ванільну пасту, олію, вівсяне молоко та борошно. Потрібно дивитися за консистенцією. Тісто має бути, як на звичайні млинці, не густим. Смажити на середньому вогні з обох боків, можна щіточкою змащувати сковорідку олією. Подавати з медом, ягодами та горіхами.
Для карамелізованих яблук
2 яблука
20 г вершкового масла
1 ст. ложка коричневого цукру, можна звичайного
На розігріту сковорідку викласти вершкове масло, почищені та порізані кубиком яблука, зверху потрусити цукром. Карамелізувати до красивого карамельного кольору.
Раніше відома фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій розповіла, як приготувати млинці з грибною начинкою та сиром.
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