Млинці на вівсяному молоці: чудовий корисний сніданок або десерт

Якщо у вашому холодильнику є вівсяне молоко, то цей рецепт потрібно обов’язково спробувати. Якщо подавати такі млинці з карамелізованими яблуками, морозивом, сніданок цілком може стати десертом, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники:

200 мл вівсяного молока

2 яйця

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1−2 ст. ложки цукру

1 ч. ложка ванільної пасти

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1 ст. ложка олії

3−4 ст. ложки борошна

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Мед, яблука, горіхи, морозиво для подачі

Приготування

Яйця змішати з цукром. Додати ванільну пасту, олію, вівсяне молоко та борошно. Потрібно дивитися за консистенцією. Тісто має бути, як на звичайні млинці, не густим. Смажити на середньому вогні з обох боків, можна щіточкою змащувати сковорідку олією. Подавати з медом, ягодами та горіхами.

Для карамелізованих яблук

2 яблука

20 г вершкового масла

1 ст. ложка коричневого цукру, можна звичайного

На розігріту сковорідку викласти вершкове масло, почищені та порізані кубиком яблука, зверху потрусити цукром. Карамелізувати до красивого карамельного кольору.

Раніше відома фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій розповіла, як приготувати млинці з грибною начинкою та сиром.

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