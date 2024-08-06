Супер ідея сніданку від блогерки-красуні Alina FooDee: смачна страва, яка готується всього за 5 хвилин (відео)
Приготувати смачний сніданок швидко не так вже й легко, навіть якщо ви чітко спланували меню на день ще увечері. Але страви на основі яєць стануть паличкою-виручалочкою для будь-кого.
Ось і відома блогерка-мільйонниця Alina FooDee приготувала на сніданок дуже просту і водночас цікаву страву.
Що потрібно
- яйця — 4 шт;
- шинка або бекон — 100−120 г;
- сир — 100 г;
- петрушка;
- сіль — за смаком;
- тостовий хліб — 4 шт;
- вершкове масло;
- кетчуп.
Приготування
Яйце збийте з сіллю, вилийте на розігріту пательню.
Ще на пательні висипте на середину яєчного млинця натертий сир і порізаний бекон, подрібнену свіжу петрушку, і загорніть конвертиком.
Посмажте ще 3 млинці таким же чином.
Тостовий хліб зарум’яньте з додаванням вершкового масла, змастіть кетчупом.
Викладіть зверху яєчні конверти.
«Начинка може бути будь-якою. Можна обсмажити гриби із цибулею, взяти плавлений сир у пластинах. Дуже зручно взяти з собою такий бутерброд, де нічого не тече та не випадає», — підсумовує результат своїх зусиль блогерка.
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