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Супер ідея сніданку від блогерки-красуні Alina FooDee: смачна страва, яка готується всього за 5 хвилин (відео)

10:55 6 серпня 2024
Яєчні млинці на тості

Приготувати смачний сніданок швидко не так вже й легко, навіть якщо ви чітко спланували меню на день ще увечері. Але страви на основі яєць стануть паличкою-виручалочкою для будь-кого.

Ось і відома блогерка-мільйонниця Alina FooDee приготувала на сніданок дуже просту і водночас цікаву страву.

Що потрібно

  • яйця — 4 шт;
  • шинка або бекон — 100−120 г;
  • сир — 100 г;
  • петрушка;
  • сіль — за смаком;
  • тостовий хліб — 4 шт;
  • вершкове масло;
  • кетчуп.

Приготування

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Яйце збийте з сіллю, вилийте на розігріту пательню.

Ще на пательні висипте на середину яєчного млинця натертий сир і порізаний бекон, подрібнену свіжу петрушку, і загорніть конвертиком.

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Посмажте ще 3 млинці таким же чином.

Тостовий хліб зарум’яньте з додаванням вершкового масла, змастіть кетчупом.

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Викладіть зверху яєчні конверти.

«Начинка може бути будь-якою. Можна обсмажити гриби із цибулею, взяти плавлений сир у пластинах. Дуже зручно взяти з собою такий бутерброд, де нічого не тече та не випадає», — підсумовує результат своїх зусиль блогерка.

А на сніданок наймолодшим членам родини можна приготувати бананові млинці без борошна та цукру.

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