«Найкраща закуска всіх часів та народів» від Ольги Матвій: млинці з грибною начинкою та сиром

Млинці — одна з найшанованіших українцями варіантів домашніх страв. Іноді їх готують солодкими та пишними, а іноді — овочевими, але завжди це радість для всіх членів сім'ї (а часом навіть для гостей).

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Свій фірмовий рецепт закусочних млинців є і в арсеналі відомого фудблогера — маріупольчанки Ольги Матвій.

Йдеться про млинці з двома, точніше, трьома начинками, а саме з яйцями, сиром та грибами.

Для приготування тіста знадобляться:

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яйця — 4 шт

сіль (за смаком)

цукор — 2−3 ст. ложки

молоко 1 літр

борошно 350 г

олія — 50 мл.

Для начинки:

гриби — 400 г

цибуля — 4 шт

яйця відварені — 2 шт

сир — 30 г

майонез та зелень.

Приготування

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Для тіста на млинці яйця розбиваємо в миску, додаємо сіль та цукор. Перемішуємо і додаємо молоко (якщо є) або воду. Рідину краще поділити на 2 частини, щоб потім поступово додавати в тісто — так можна уникнути появи грудочок. Розмішуємо по-старому віночком, або ж по-сучасному — блендером.

Готове тісто має вийти трохи густіше ніж вода, тоді млинці виходять тонкі.

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Також важливим секретом є розстоювання тіста хоча б протягом півгодини (коли ви не смажите млинці відразу, а даєте тісту відпочити, щоб клейковина зробила свою роботу).

Для начинки млинців візьміть натертий сир, майонез, 2 варені яйця, сіль, чорний перець і будь-яку свіжу зелень. Яйця роздавіть виделкою, змішайте з сиром та майонезом (за бажання можна додати часник).

Другою начинкою будуть гриби — печериці обсмажте з цибулею до золотистості (причому цибулю краще смажити першою, щоб вона стала золотистою, а потім додавати нарізані гриби). Або ж обсмажити гриби (орієнтовно 20 хвилин) та цибулю окремо, а потім їх з'єднати.

Починаємо смажити млинці. Для цього на добре розігріту сковороду наливаємо тісто, випікаємо до рум'яності з кожного боку.

Далі тонким шаром розподіляємо по готовому млинцю сирно-яєчну намазку, зверху — столову ложку грибної начинки та загортаємо конвертиком.

«Такі млинці можна приготувати про запас і заморозити — зберігаються вони добре і розігріваються дуже швидко», — каже Ольга, називаючи їх «найкращою закускою всіх часів та народів» і радячи не боятися експериментувати з начинками.

Раніше Ольга Матвій навчила готувати ситні турецькі пиріжки також з трьома начинками.

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