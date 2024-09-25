«Я шукав дуже довго, усі відмовлялися»: Умєров пояснив, як Кирило Тимошенко потрапив до його відомства

Колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, звільнений Зеленським у січні 2023 року, обійняв посаду радника міністра оборони Рустема Умєрова. Основним напрямком діяльності Тимошенка у відомстві стали «медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану». Тоді це призначення на тлі скандального звільнення з ОП багато кого здивувало. Умєров у інтерв’ю LB розповів, що погодився на таке призначення, усвідомлюючи, що його критикуватимуть.

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«У мене в медіа ніхто не хотів працювати. Є вертикаль, яку потрібно відбудувати — комунікації. Це було складно. Тому що потрібно було вибудувати one voice policy Сил оборони — це всі складові Сил безпеки й оборони, багато служб, багато командувачів. Кожен виходів зі своєю думкою. На той момент це потрібно було систематизувати. Людину я шукав дуже довго, усі відмовлялися», — пояснив Умєров своє рішення в інтерв’ю.

За його словами, Міноборони тривалий час шукало фахівця по роботі з комунікаціями

«Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто… Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальті в команду запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: „Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?“. Він сказав: „Так“. Окей, тоді твоя вертикаль така-то», — додав міністр.

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Відповідаючи на запитання, чи зміг Тимошенко покращити комунікації в Міністерстві, Умєров відповів ствердно.

При цьому міністр не заперечував, що партнери України були проти такого призначення.

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«Коли була розмова на цю тему з дипломатами, я відповів те саме, що й вам. Я — міністр оборони, фокусуюся на цілі, задачі і результатах. Якщо є якісь питання — давайте, я передам органам», — відповів він на запитання журналіста LB.

Умєров додав, що він «у Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо».

«Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає», — сказав Умєров й додав, що знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й фесбук, інстаграм, твіттер.

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При цьому Умєров заперечив, що Тимошенко займається ще й фортифікаціями.

«Ні. Неправда. Я його попросив: «У тебе багато конкурентів, багато ненависників, не займайся цією темою. Якщо я звернуся, тоді допомагай. Поки я не звернувся — будь ласка, не треба», — прокоментував Умєров.

Міністр додав, що Юрій Голик (координатор проєкту «Велике будівництво» — Авт.) наразі не дотичний до роботи міністерства.

«Я запитав Кирила. Він сказав, що, так, знайомий, але вони не спілкуються і ніяких справ не мають (Тимошенко очолював координаційну раду з реалізації президентського проєкту «Велике будівництво. — Авт.)», — сказав Умєров.

Як писали «ФАКТИ», у червні детективи НАБУ провели обшуки у Юрія Голика та Кирила Тимошенка.

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