Виламали двері в будинку: ЗМІ повідомили про обшуки у колишнього координатора «Великого будівництва» Юрія Голика

Національне антикорупційне бюро, в поле зору якого потрапив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, провело обшук у колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика, який фігурує в антикорупційному розслідуванні щодо проєкту «Велике будівництво». Про це повідомили журналісти Bihus.Info.

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Поки невідомо, у межах якого провадження проводився обшук. Офіційної інформації НАБУ з цього приводу наразі немає. Охоронець котеджного містечка, де проводили обшук, розповів, що правоохоронці у будинку Голика виламали двері.

Раніше 27 червня стало відомо, що обшуки у справі «злитих» документів НАБУ силовики провели у колишнього заступника голови Офісу президента й теперішнього радника міністра оборони Кирила Тимошенка. Слідчі дії відбувалися поблизу столичного ресторану «Біголі» — сам Тимошенко перебував в автомобілі, навколо якого працювали детективи НАБУ. Як потім розповів ексзаступник голови Офісу президента, у нього забрали телефон та інші гаджети. Кирило Тимошенко підтвердив обшуки, проте сказав, що не має стосунку до справи, яку розслідують правоохоронці.

У жовтні 2023 року журналісти Bihus.Info повідомляли, що Юрій Голик, який називав себе «ідеологом „Великого будівництва“», створив так званий картель — закритий клуб дорожніх компаній, які, як зазначали розслідувачі, усі найбільші тендери почали розігрувати між собою. Окрім цього, Голик досить часто з’являється в Офісі президента.

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У травні цього року директор НАБУ відсторонив від виконання обов’язків свого першого заступника Гізо Углаву на час розслідування за фактом імовірного витоку інформації. ЗМІ тоді припускали, що інформацію представники НАБУ зливали в інтересах Голика.

Раніше писали про те, що у колишнього куратора «Великого будівницта» Юрія Голика може бути громадянство Ізраїлю.

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Фото з соцмережі Facebook

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