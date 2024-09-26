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Події

«Шахед» летів на критично низькій висоті: російський дрон-камікадзе наблизився до РАЕС

12:28 26 вересня 2024
РАЕС

У ніч проти четверга, 26 вересня, коли росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, був зафіксований черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчику Рівненської АЕС.

«Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт „Енергоатом“ інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки. Енергетичний терор — одна із ворожих тактик ведення війни. Однак він має бути якнайшвидше припинений», — зазначили з цього приводу в «Енергоатомі».

Нагадаємо, що у Центрі протидії дезинформації попередили про фейкові листи начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який нібито спричинив підвищений рівень радіації.

Фото зі сторінки «Енергоатому»

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