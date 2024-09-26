«Шахед» летів на критично низькій висоті: російський дрон-камікадзе наблизився до РАЕС

У ніч проти четверга, 26 вересня, коли росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, був зафіксований черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчику Рівненської АЕС.

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«Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт „Енергоатом“ інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки. Енергетичний терор — одна із ворожих тактик ведення війни. Однак він має бути якнайшвидше припинений», — зазначили з цього приводу в «Енергоатомі».

Нагадаємо, що у Центрі протидії дезинформації попередили про фейкові листи начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який нібито спричинив підвищений рівень радіації.

Фото зі сторінки «Енергоатому»

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