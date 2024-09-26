«Маніпуляція терміном»: у КМВА відреагували на ранкові «вибухи» у Києві

Ранком у четвер, 26 вересня, після нічної атаки ворога з повітря, в Україні знов включали сирени — через зліт ворожих літаків Міг-31К, які є носіями ракет «Кинджал».

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«З 10:00 по 11:00 26 вересня 2024 року зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 „Кинджал“ з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. За попередніми даними, у небі рф перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K. Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння», — повідомили в командуванні Повітряними силами ЗСУ.

Майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги в Києві чули гучний звук, про що повідомили багато тг-каналів. Втім, у КМВА заперечили як нанесення ракетного удару по столиці, так і роботу ППО на Київщині, та опублікували спеціальне роз'яснення, згадавши про «маніпулювання терміном «вибух».

«Багато ЗМІ стали систематично маніпулювати цим терміном. Вони безпідставно та безвідповідально називають „вибухом“ будь-який доволі гучний звук без достовірного розуміння причини його виникнення. Хоча, насправді, термін „вибух“ під час війни в першу чергу асоціюється із застосуванням ворогом потужної зброї, проведенням військових навчань, ліквідацією вибухонезпечних предметів тощо. Інколи вибух може бути техногенного характеру (наприклад, газ). Але, крім цього, існують фізичні явища як грім, або подолання літаком/ракетою звукового бар’єру», — зазначив керівник КМВА Сергій Попко та додав: «Насправді, ППО столиці не працювали, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною „вибуху“. Чи це було подолання аеробалістичною ракетою „Кинджал“ звукового бар’єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище — відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні. Кожен має робити свою справу. І робити на совість. А подібні маніпуляції та псевдо-новини безвідповідальних ЗМІ лише діють на користь ворога, сіючи серед населення тривожні настрої. Тому ще раз закликаю — довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції».

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Нагадаємо, що «Кинджали» росія запускала по Україні під час атаки з повітря на початку вересня. У ніч проти 4 вересня українська ППО супроводжувала 42 повітряні цілі.

Фото з Вікіпедії

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