Домашній зефір до чаю чи кави: найкращі миті осені
Домашній зефір — справжня насолода. Він ніжний та смачний. І немає нічого кращого до чаю чи кави. Подавайте зефір на найкрасивішому блюді, яке маєте, або у вазі на ніжці. Цей десерт сподобається і дітям, і дорослим. Домашній зефір — це не лише смачно, а й досить бюджетно, якщо порівняти з тим, що продається у магазинах. А головне — натуральний.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Гадаю, це найпростіший рецепт зефіру, — каже Елла Іванова. — Готуємо його без термометра та збиватимемо ручним міксером. Це, повірте, нескладно.
Яблучний домашній зефір
Для сиропу
8−9 г агар-агару
150 г цукру
50 г меду
250 г яблучного пюре
Усі інгредієнти з'єднуємо, добре перемішуємо та уварюємо 7−8 хвилин.
Для меренги
70 г білка
90 г цукру
1 г лимонної кислоти
Збити білок з цукром, додавши лимонну кислоту.
Фруктовий сироп з'єднуємо з меренгою та збиваємо. Висаджуємо зефіринки за допомогою кондитерського мішечка на пергамент і посипаємо кожну цукровою пудрою. Дайте зефіру постояти ніч.
І смачного!
А про те, як приготувати найсмачніший лимонний зефір, раніше розповідала фудблогерка Софія Гаврильців.
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