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Домашній зефір до чаю чи кави: найкращі миті осені

22:25 27 вересня 2024
домашній зефір

Домашній зефір — справжня насолода. Він ніжний та смачний. І немає нічого кращого до чаю чи кави. Подавайте зефір на найкрасивішому блюді, яке маєте, або у вазі на ніжці. Цей десерт сподобається і дітям, і дорослим. Домашній зефір — це не лише смачно, а й досить бюджетно, якщо порівняти з тим, що продається у магазинах. А головне — натуральний.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Гадаю, це найпростіший рецепт зефіру, — каже Елла Іванова. — Готуємо його без термометра та збиватимемо ручним міксером. Це, повірте, нескладно.

Яблучний домашній зефір

Для сиропу

8−9 г агар-агару

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150 г цукру

50 г меду

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250 г яблучного пюре

Усі інгредієнти з'єднуємо, добре перемішуємо та уварюємо 7−8 хвилин.

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Для меренги

70 г білка

90 г цукру

1 г лимонної кислоти

Збити білок з цукром, додавши лимонну кислоту.

Фруктовий сироп з'єднуємо з меренгою та збиваємо. Висаджуємо зефіринки за допомогою кондитерського мішечка на пергамент і посипаємо кожну цукровою пудрою. Дайте зефіру постояти ніч.

І смачного!

А про те, як приготувати найсмачніший лимонний зефір, раніше розповідала фудблогерка Софія Гаврильців.

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