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Підійде і до морозива, і до смаженого м’яса: пікантний соус з гострого перцю з грушею на зиму

18:16 26 вересня 2024
Соус

В сезон перцю не пропустіть можливість заготовити цей овоч на зиму. Крім консервування салату з болгарського перцю можна зробити і смачнющий соус з гіркого перцю. Фудблогер і адміністратор групи «Сімейні рецепти Марини Гармаш» у Facebook Марина Гармаш пропонує свій авторський рецепт приготування джему з гострого та солодкого перцю з додаванням груші. Знана господиня запевняє, що цей неповторний варіант джему чудово підійде як доповнення до морозива, сиру або смаженого м’яса, надаючи стравам пікантного, солодко-гострого смаку.

Інгредієнти:

— Гострий перець — 590 г (приблизно 12 шт.)
- Солодкий перець — 5 шт.
- Груші — 280 г (близько 3 шт.)

Маринад:

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— Цукор — 600 г
- Яблучний оцет — 250 мл

Покроковий процес приготування:

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1. Наріжте гострий і солодкий перець, а також груші на однакові шматочки для рівномірного приготування.
2. Приготуйте маринад: доведіть до кипіння яблучний оцет і цукор, проваріть, доки цукор повністю не розчиниться.
3. Додайте в маринад нарізані овочі та фрукти.
4. Варіть суміш на повільному вогні протягом 50−60 хвилин. Спочатку буде багато рідини, але під час варіння її кількість значно зменшиться, і джем стане густим.
5. Закатайте готовий джем у стерилізовані баночки та вкутайте їх до повного охолодження.

Вихід з порції: дві баночки по 430 мл (краще використовувати маленькі баночки для зручності).

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Раніше розповідали про те, як приготувати гострий томатний соус з базиліком на зиму.

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