Підійде і до морозива, і до смаженого м’яса: пікантний соус з гострого перцю з грушею на зиму

В сезон перцю не пропустіть можливість заготовити цей овоч на зиму. Крім консервування салату з болгарського перцю можна зробити і смачнющий соус з гіркого перцю. Фудблогер і адміністратор групи «Сімейні рецепти Марини Гармаш» у Facebook Марина Гармаш пропонує свій авторський рецепт приготування джему з гострого та солодкого перцю з додаванням груші. Знана господиня запевняє, що цей неповторний варіант джему чудово підійде як доповнення до морозива, сиру або смаженого м’яса, надаючи стравам пікантного, солодко-гострого смаку.

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Інгредієнти: — Гострий перець — 590 г (приблизно 12 шт.)

- Солодкий перець — 5 шт.

- Груші — 280 г (близько 3 шт.) Маринад: РЕКЛАМА — Цукор — 600 г

- Яблучний оцет — 250 мл Покроковий процес приготування: РЕКЛАМА 1. Наріжте гострий і солодкий перець, а також груші на однакові шматочки для рівномірного приготування.

2. Приготуйте маринад: доведіть до кипіння яблучний оцет і цукор, проваріть, доки цукор повністю не розчиниться.

3. Додайте в маринад нарізані овочі та фрукти.

4. Варіть суміш на повільному вогні протягом 50−60 хвилин. Спочатку буде багато рідини, але під час варіння її кількість значно зменшиться, і джем стане густим.

5. Закатайте готовий джем у стерилізовані баночки та вкутайте їх до повного охолодження. Вихід з порції: дві баночки по 430 мл (краще використовувати маленькі баночки для зручності). РЕКЛАМА

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