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Гострий томатний соус із базиліком на зиму: відчуйте пряні нотки

16:56 20 вересня 2024
Гострий томатний соус

Українські господині люблять готувати різноманітні соуси на зиму. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» запропонував рецепт гострого томатного соусу з базиліком на зиму. Це ідеальний спосіб зберегти смаки сезону. Свіжі помідори «зустрічаються» в ньому з пряними нотками базиліку та додатковою виразністю часнику. Рецепт розраховано на 2 кг стиглих помідорів.

Найпершою та найважливішою перевагою томатного соусу з базиліком є час приготування, що важливо для прихильників швидких рецептів без клопоту. Треба перекрутити помідори та проварити їх 25−30 хвилин. Попередньо наріжте 2−3 зубчики часнику та гарний пучок свіжого зеленого базиліку.

Готовий продукт прекрасно зберігається в банках або скляних пляшках впродовж усього зимового періоду.

Такий томатний соус стане прекрасною основою для безлічі страв — від домашньої піци до спагеті болоньєзе та інших страв.

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Інгредієнти (на 3 порції):

Основні:

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Томати — 2 кг
Цукор — ½ скл.
Зубки часнику — 5 г
Базилік зелений, пучок — 200 г
Олія — ½ скл.
Сіль за смаком
Чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

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Проваріть помідори з часником і цукром. Помідори пропустіть через м’ясорубку чи подрібніть. Проваріть в сотейнику 5 хв.

Додайте цукор та подрібнений часник (2 зуб.). Посоліть і поперчіть до смаку. Додайте базилік і олію.

Додайте нарізаний базилік і влийте олію. Прокип’ятіть на помірному вогні, помішуючи, 15 хв.

Гарячий соус розлийте в стерилізовані банки (пляшки) та герметично закрийте. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати смачний соус, який буде ідеальним для пасти та салатів, а також часниково-цибулевий соус та чилі-джем.

Фото: Depositphotos

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