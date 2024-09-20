Гострий томатний соус із базиліком на зиму: відчуйте пряні нотки

Українські господині люблять готувати різноманітні соуси на зиму. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» запропонував рецепт гострого томатного соусу з базиліком на зиму. Це ідеальний спосіб зберегти смаки сезону. Свіжі помідори «зустрічаються» в ньому з пряними нотками базиліку та додатковою виразністю часнику. Рецепт розраховано на 2 кг стиглих помідорів.

ВІДЕО ДНЯ

Найпершою та найважливішою перевагою томатного соусу з базиліком є час приготування, що важливо для прихильників швидких рецептів без клопоту. Треба перекрутити помідори та проварити їх 25−30 хвилин. Попередньо наріжте 2−3 зубчики часнику та гарний пучок свіжого зеленого базиліку.

Готовий продукт прекрасно зберігається в банках або скляних пляшках впродовж усього зимового періоду.

Такий томатний соус стане прекрасною основою для безлічі страв — від домашньої піци до спагеті болоньєзе та інших страв.

РЕКЛАМА

Інгредієнти (на 3 порції): Основні: РЕКЛАМА Томати — 2 кг

Цукор — ½ скл.

Зубки часнику — 5 г

Базилік зелений, пучок — 200 г

Олія — ½ скл.

Сіль за смаком

Чорний перець за смаком Спосіб приготування: РЕКЛАМА Проваріть помідори з часником і цукром. Помідори пропустіть через м’ясорубку чи подрібніть. Проваріть в сотейнику 5 хв. Додайте цукор та подрібнений часник (2 зуб.). Посоліть і поперчіть до смаку. Додайте базилік і олію. Додайте нарізаний базилік і влийте олію. Прокип’ятіть на помірному вогні, помішуючи, 15 хв. Гарячий соус розлийте в стерилізовані банки (пляшки) та герметично закрийте. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати смачний соус, який буде ідеальним для пасти та салатів, а також часниково-цибулевий соус та чилі-джем.

Фото: Depositphotos

23

Читайте нас у Facebook