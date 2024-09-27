Обіцяв прострелити ногу: у Києві сталася сутичка між менеджером Нацбанку та військовим

Про черговий конфлікт між військовослужбовцем та цивільним розповів білоруський доброволець Андрій Трацевський (позивний Безсмертний).

Як пише «Громадське», Тарцевський заявив про конфлікт із керівником Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павлом Полярушем.

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ЗМІ розміщує зняте добровольцем відео. Андрій Трацевський розповів, що чиновник, який був нетверезий, «вискочивши під колеса, перекривши рух, почав битися, сказавши, що з нагородки (нагородної зброї, — Авт.) прострілити мені ноги».

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Доброволець каже, що працівник Нацбанку відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння та викликав «швидку». Також на місце інциденту викликали поліцію.

Тим часом «РБК-Україна», посилаючись на джерела у правоохоронних органах, пише, що інцидент стався напередодні близько 22:00 на одному з паркувальних майданчиків у столиці. Там водій автівки Lexus у нетверезому стані перегородив водію Audi дорогу, після чого між чоловіками виник конфлікт.

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Джерела розповіли, що за кермом Lexus був керівник Управління роботи з проблемними активами НБУ Павло Поляруш, а водій Audi — військовий. Стверджується, що Поляруш погрожував військовому нагородною зброєю, але сам банкір це заперечував. Військовий у відповідь на дії посадовця розпилив газовий балончик.

Поліцейські, котрі перебували неподалік, учасників конфлікту розборонили. На працівника Нацбанку склали адмін протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Він відмовився пройти тест на алкогольне сп'яніння. Зброю, яка знаходилася у посадовця у машині, вилучили.

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Розпочато кримінальне провадження щодо військового за статтею 125 ККУ (умисно легке тілесне ушкодження), а щодо працівника НБУ — за ст. 129 ККУ (угроза вбивством).

Нагадаємо, що цим літом у столиці стався гучний скандал — дружина військового розповіла, як на неї за українську мову напали двоє «любителів руського міра».

Фото — скріншот

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