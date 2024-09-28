Частіше, але менше: поради фахівця, як правильно заряджати акумулятор телефону

Літій-іонні елементи, які використовуються в смартфонах, з часом неминуче зношуються і стають менш ефективними. Однак цей процес можна уповільніти, а можна й пришвидшити. Дізнайтеся, як заряджати телефон і як доглядати за акумулятором, щоб він прослужив якомога довше, пише видання NJU.

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Використовуйте оригінальний зарядний пристрій виробника, який ідеально підходить до моделі вашого телефону. Якщо ви використовуєте заміну, уникайте найдешевшого обладнання та вибирайте якісний зарядний пристрій з параметрами, аналогічними оригінальному.

Повний розряд знижує довговічність літій-іонних елементів. Тому підключати телефон до зарядки найкраще не пізніше, коли на екрані з'явиться повідомлення про те, що це необхідно, або коли рівень заряду акумулятора впаде до 15−20%.

Сучасним смартфонам не шкодить часткова повторна зарядка. Навпаки, краще робити це частіше, але менший час. Регулярне заряджання телефону до 100% також скорочує термін служби елемента, тому намагайтеся від’єднати зарядний пристрій, коли рівень заряду батареї становить 80−95%.

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Попередня порада не означає, що вам потрібно зовсім відмовитися від розряджання акумулятора в нуль і його повної зарядки. Робити це варто час від часу — наприклад, раз на місяць — щоб правильно відкалібрувати механізми, що відповідають за правильний рівень заряду смартфона.

Якщо ви не користуєтеся телефоном протягом тривалого часу, не зберігайте пристрій із розрядженою батареєю, оскільки вона може пошкодитися. Перш ніж вимкнути смартфон, переконайтеся, що акумулятор заряджений щонайменше на 50%.

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Новіші смартфони мають вбудований захист від перезарядки елемента і перестають споживати електроенергію, коли рівень заряду акумулятора досягає 100%. Однак при мінімальному розряді живлення почнеться знову. Регулярне підключення телефону до зарядки на ніч також зменшує термін служби стільникового пристрою.

Як дуже високі, так і дуже низькі температури негативно впливають на стан акумулятора, особливо під час зарядки. Тому не залишайте його на сонячних місцях, біля радіатора, накривши подушкою чи ковдрою, особливо якщо він заряджається. На час зарядки смартфон також краще виймати з чохла.

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Функція швидкого заряджання, доступна в багатьох нових телефонах, дозволяє заряджати батарею за набагато коротший час. Однак намагайтеся використовувати його лише тоді, коли вам дійсно потрібен час. Під час швидкої зарядки і акумулятор, і весь смартфон нагріваються сильніше, ніж зазвичай.

Чим швидше ви зарядите батарею смартфона, чим менше навантаження на елемент під час споживання електроенергії. Коли вам потрібне підключення до Інтернету, Wi-Fi буде споживати менше енергії, ніж стільникова мережа. Однак найкоротший час заряджання триватиме в режимі польоту, який обмежує підключення, або коли телефон вимкнено.

Раныше фахівці розповіли про прості способи вирішити проблему, якщо смартфон не заряджається, а також назвали переваги бездротової зарядки смартфона.



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