Ніколи не заряджайте телефон у цей час доби: це може мати неприємні наслідки

Заряджений за ніч телефон готовий до використання вранці. Однак експерти попереджають, що це велика помилка. Все тому, що це негативно впливає на стан акумулятора. Під час нічної зарядки пристрій неодноразово досягає 100% заряду, через що відключається і знову заряджається, а це загрожує перезарядженням або навіть коротким замиканням, пише видання Polki.

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Якщо ми помічаємо, що наш телефон наближається до кінця заряду, краще відключити його від мережі на мить раніше, і наша техніка прослужить нам ще довго. Бажано не вмикати всі пристрої в одну розетку або подовжувач одночасно. Озирніться навколо, щоб побачити, чи є поблизу інша розетка. Найбезпечніше заряджати телефон вдень, коли можна перевірити стан акумулятора.

Звичайно, не варто піддавати телефон частим перепадам температури або інтенсивно використовувати його, коли на дисплеї відображаються останні цифри заряду акумулятора. Однак заміна акумулятора — дорогий процес, тому важливо пам'ятати про це, а найзручніший спосіб — забезпечити себе зарядженим павербанком і завжди мати його при собі, коли це необхідно, особливо під час подорожей.

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