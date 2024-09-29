Швидкі кекси з яблуком від Лілії Цвіт: дуже зручно брати як перекус в дорогу чи давати дітям до школи
Кулінарка Лілія Цвіт, яка полюбляє готувати пляцки, пироги, тістечка, запропонувала рецепт швидких кексів з яблуком.
Такі кекси можна давати дітям до школи, або брати на роботу чи в дорогу як перекус.
Інгредієнти на 8 шт:
яйця — 2 шт
цукор — 100 г
вершкове масло — 100 г
молоко — 50 мл
ванілін — дрібка
борошно — 200 г
розпушувач — 1,5 ч.л.
яблуко — 1 шт
кунжут — 1 ст.л. (для посипки)
Приготування:
Яйця збити з цукром до утворення пишної маси.
Додати розтоплене масло, молоко, ванілін або ванільний цукор.
Все добре перемішати.
Окремо з'єднати борошно з розпушувачем й додати до яєчної маси. Виходить легке тісто за консистенцію нагадує сметану.
Розкласти тісто у форми — не більш як на ⅔.
Яблука почистити й нарізати на невеликі пластинки.
Викласти яблука на кекси, занурюючи їх у тісто. На один кекс йде приблизно четвертинка яблука.
Зверху посипати кунжутом.
Випікати кекси приблизно 30 хвилин при температурі 180°, щоб вони добре підрум'янились.
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