40.97 / 41.53 45.80 / 46.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Швидкі кекси з яблуком від Лілії Цвіт: дуже зручно брати як перекус в дорогу чи давати дітям до школи

10:17 29 вересня 2024
кекси

Кулінарка Лілія Цвіт, яка полюбляє готувати пляцки, пироги, тістечка, запропонувала рецепт швидких кексів з яблуком.

Такі кекси можна давати дітям до школи, або брати на роботу чи в дорогу як перекус.

Інгредієнти на 8 шт:

яйця — 2 шт
цукор — 100 г
вершкове масло — 100 г
молоко — 50 мл
ванілін — дрібка
борошно — 200 г
розпушувач — 1,5 ч.л.
яблуко — 1 шт
кунжут — 1 ст.л. (для посипки)

РЕКЛАМА

Приготування:

Яйця збити з цукром до утворення пишної маси.

РЕКЛАМА

Додати розтоплене масло, молоко, ванілін або ванільний цукор.

Все добре перемішати.

РЕКЛАМА

Окремо з'єднати борошно з розпушувачем й додати до яєчної маси. Виходить легке тісто за консистенцію нагадує сметану.

Розкласти тісто у форми — не більш як на ⅔.

Яблука почистити й нарізати на невеликі пластинки.

Викласти яблука на кекси, занурюючи їх у тісто. На один кекс йде приблизно четвертинка яблука.

Зверху посипати кунжутом.

Випікати кекси приблизно 30 хвилин при температурі 180°, щоб вони добре підрум'янились.

Раніше Лілія Цвіт поділилася рецептом натурального сливово-яблучного повидла без пектину та інших загусників.

80

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Бики захочуть розпочати нове життя, Тигри подолають свої страхи: східний гороскоп на тиждень 30 вересня — 6 жовтня

пригоріла каструля

Як почистити пригорілу каструлю: запам’ятайте ці ефективні способи

гроші

Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

військові

«Куди йдуть мільярди мільярдів? Ми не можемо 11-й рік просити людей постійно нас забезпечувати»: комбат про проблеми з забезпеченням ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту