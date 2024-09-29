Швидкі кекси з яблуком від Лілії Цвіт: дуже зручно брати як перекус в дорогу чи давати дітям до школи

Кулінарка Лілія Цвіт, яка полюбляє готувати пляцки, пироги, тістечка, запропонувала рецепт швидких кексів з яблуком.

Такі кекси можна давати дітям до школи, або брати на роботу чи в дорогу як перекус.

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Інгредієнти на 8 шт:

яйця — 2 шт

цукор — 100 г

вершкове масло — 100 г

молоко — 50 мл

ванілін — дрібка

борошно — 200 г

розпушувач — 1,5 ч.л.

яблуко — 1 шт

кунжут — 1 ст.л. (для посипки)

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Приготування:

Яйця збити з цукром до утворення пишної маси.

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Додати розтоплене масло, молоко, ванілін або ванільний цукор.

Все добре перемішати.

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Окремо з'єднати борошно з розпушувачем й додати до яєчної маси. Виходить легке тісто за консистенцію нагадує сметану.

Розкласти тісто у форми — не більш як на ⅔.

Яблука почистити й нарізати на невеликі пластинки.

Викласти яблука на кекси, занурюючи їх у тісто. На один кекс йде приблизно четвертинка яблука.

Зверху посипати кунжутом.

Випікати кекси приблизно 30 хвилин при температурі 180°, щоб вони добре підрум'янились.

Раніше Лілія Цвіт поділилася рецептом натурального сливово-яблучного повидла без пектину та інших загусників.

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