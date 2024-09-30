Школа городника: головні правила осінньої посадки цибулі

Щоб цибуля добре прижилася і навесні пішла у зростання, грядки потрібно добре підготувати. Досвідчені овочівники поділилися секретом, як правильно підготувати грядки і посадити цибулю, щоб зібрати чудовий урожай, пише На пенсії.

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При посадці цибулі важливо враховувати попередників. Так, цибулю краще розміщувати на ділянці, де до неї росли кабачки, огірки або білокачанна капуста.

Цибуля, яку ви посадите восени, дасть чудовий урожай, навіть якщо навесні не буде дощів.

Сприятливий час для посадки цибулі: середина жовтня — початок листопада. До стійких холодів має залишатися щонайменше 30 днів.

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Оптимальний час садити цибулю підкаже температура: вона має опуститися до плюс 5 градусів і триматися на цій відмітці хоча б кілька днів.

Для сівку роблять борозенки глибиною 5 сантиметрів, залишаючи відстань між ними 15−20 сантиметрів. Відразу після посадки цибулю не поливають, а роблять це через 10 днів, якщо осінь суха.

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Щоб цибуля добре прижилася, потрібно удобрити грядки. Для цього під перекопування вносять гній, що перепрів, і фосфорно-калійні добрива (по 20 і 10 г/м2). Краще грядку підготувати хоча б за 10 днів, щоби земля встигла осісти.

Раніше «ФАКТИ» писали про плюси та мінуси посадки цибулі «під зиму», а також про те, як обробити цибулини перед посадкою та, що треба зробити, щоб озима цибуля не зійшла до холодів.

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