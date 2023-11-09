Щоб озима цибуля не зійшла до холодів: дотримуйтесь цих простих правил

Посадка озимої цибулі дає можливість отримати гарний врожай вже до літнього сезону. Проте посаджена восени сіянка не повинна проростати раніше весни. Так сталось, що цього року навіть в листопаді середньодобова температура порівняно висока. Відповідно це сприяє швидкому розвитку цибулі. Тож багато господарів переживають як врятувати її. І допоможе тут теплий і м'який зимовий сезон. Головне — не дати цибулі замерзнути, повідомляє телеграм-канал «Сад та город».

РЕКЛАМА

«Ґрунт потребує мульчування. Використовуйте для цього пухку землю, засипте її на грядки з цибулею невеликою товщиною — в 3−4 сантиметри. Може згодитися і торф з сіном, а також опале осіннє листя. Прикрийте мульчу гілками, щоб уникнути вивітрювання».

Якщо ґрунт ще не промерз, варто підсадити нові цибулини, викопавши попередньо «старі». Так ви врятуєте город від весняних «стрілок», які проростуть після зими на грядках.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, які культури пристосовані для підзимних посівів.

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook та Instagram