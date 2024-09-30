«Я в захваті від цього»: брат Кейт Міддлтон прокоментував лікування сестри

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон отримала новий титул від свого брата Джеймса Міддлтона — «матір трьох дітей». У розмові з журналом Hello Magazine Джеймс, який дуже підтримував хвору на рак сестру, заявив, що «це чудово — бачити майбутню королеву матір'ю трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї».

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«У неї все гаразд. Знаєте, не мені розповідати від її імені, як усе йде. Але вона отримує всю необхідну підтримку та увагу», — відповів брат Кейт на запитання щодо її лікування.

Джеймс додав, що його сестри Кейт і Піппа виховують своїх дітей як «віддані матері».

«Приємно бачити їх такими відданими й сильними. Я в захваті від цього. Але коли це твоя власна дитина, це зовсім інший досвід», — сказав Джеймс.

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Однак він зізнався, що не завжди прислухається до порад Кейт. Джеймс і його дружина Алізі стали батьками сина Ініго в жовтні минулого року.

Щодо кузенів Ініго, Джеймс сказав, що він вдячний долі за те, що у його сина є старші кузени, в тому числі діти Піппи — Артур, Грейс і Роуз, пише видання Geo.tv.

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Джеймс сказав: «Йому пощастило, що у нього є старші кузени, які тепер можуть взяти його на руки й показати йому різні речі, а коли він підросте, вони зможуть доглядати за ним».

Джеймс зробив ці заяви в той час, коли Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення курсу хімієтерапії. Відомо, що принцеса Уельська з нетерпінням чекає на щорічну різдвяну службу, на якій співають колядки. Вона відбудеться в грудні й буде показана по телебаченню у Великобританії напередодні Різдва.

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