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«Авіація дуже жорстко працює по Торецьку»: захисник про ситуацію у місті та околицях

19:50 2 жовтня 2024
Торецьк

Заступник командира штурмового полку «Сафарі» бригади «Лють» Богдан Кушнір за позивним «Гриз» зараз воює у Торецьку, де ворог щогодини штурмує десятками піхотинців. За його словами, це один з найскладніших зараз напрямків.

«Торецьк — зараз одна з таких головних точок, на які ворог тисне, — говорить Богдан Кушнір. — Ми як тільки зайшли туди, одразу через декілька днів ворог почав масовий наступ на місто. Там велика кількість піхоти, коли йдуть 10 — 10 знищили, йдуть 20 — 20 не дійшло, йдуть 30 кожну годину, йдуть просто групи за групами. Такий натиск, його неможливо просто стримувати на одних позиціях: скільки могли, підрозділ тримався, але довелося потроху відходити з тих позицій. Наскільки можна, ми утримуємо позицію, але коли позиція вже перестає бути ефективною, вона не грає ніякої ролі в ураженні ворога. Потім уже підійшло підкріплення, декілька бригад Збройних сил, і зав’язалися вже такі повноцінні бої. Ну, й таким чином, уже зараз третій місяць іде. Не скажу, що ворог дуже глибоко просунувся, на кілька кілометрів просунувся, але це не десятки. І наразі вже у самому Торецьку йдуть бої, це відкрита абсолютно інформація „ДіпСтейту“, її можуть бачити всі, вона оновлюється. Ворог знаходиться в самому місті. Також стирається місто з лиця землі, авіація дуже жорстко працює по Торецьку, це десятки авіабомб за добу».

Якщо говорити про фізично-моральну втому, додає воїн, вона є, але бійці можуть пройти певне відновлення, вони інколи виводяться в тил, доукомплектовуються, відпочивають із сім’ями, проходять злагодження й повертаються на фронт.

«Моральне таке виснаження, воно в будь-якому разі буде, коли ти стоїш на напрямку, де ворог робить такі великі штурмові зусилля. Якщо постійно така критична ситуація, то без втоми нікуди, — зізнається воїн. — Про таку моральну втому — типу все пропало, набридло воювати, ми нічого не зробимо, — такого немає».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, противник намагатиметься далі наступати на північ і вирівнюватиме лінію фронту на ділянці Вугледар — Курахове — Покровськ.

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