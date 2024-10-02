Блекаут на 5 днів неминучий, але лише за однієї умови: як цього можна уникнути

Виведення з ладу хоча б однієї АЕС здатне викликати тотальний блекаут в Україні від 3 до 5 днів — такий прогноз із посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка з'явився днями у ЗМІ.

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Подібний варіант, на думку окремих експертів, можливий, але лише за однієї умови, яку можна уникнути двома способами. Таку думку висловив «ФАКТАМ» експерт у галузі ЖКГ, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Він вважає прогноз про 5 днів тотального блекауту через виведення з ладу хоча б однієї АЕС надто неймовірним, оскільки він не враховує іншого чинника.

«Україна також імпортує електроенергію з Європи, що здійснює державне „Укренерго“, і це може підстрахувати атомну електрогенерацію. Інша справа, якщо будуть виведені з ладу електропідстанції, які здійснюють імпорт енергії, тоді справді подібний сценарій вельми ймовірний», — зазначає експерт.

Втім, реалізація такого сценарію, за словами експерта, все ж таки можлива лише за низки умов:

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- масштабного одночасного удару по енергоінфраструктурі;

- недостатньої роботи ППО зі знищення ракет і дронів ворога та поганого захисту електропідстанцій з боку «Укренерго» та «Енергоатому»;

- повної відсутності ще якихось альтернатив АЕС та імпорту з Європи.

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Раніше в ООН спрогнозували можливі блекаути до 18 години на добу взимку в Україні. Щоправда, із цим прогнозом також не згодні деякі експерти.

Фото Pixabay

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