Часник проти грипу та гірчиця у шкарпетках: у МОЗ розвінчали популярні міфи про народну медицину

Деякі популярні засоби народної медицини від грипу та застуди не лише неефективні, але й можуть бути шкідливими. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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- Часникотерапія

Немає доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню. Водночас його надмірне вживання може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія може спровокувати кашель і спазм бронхів.

- Вітамін С

Жодні дослідження не довели, що цей вітамін ефективний проти грипу. Разом із тим вживання великої кількості вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій і каменеутворення в нирках, а надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою.

- Гірчиця у шкарпетки та гірчичники

Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів, алергічними реакціями і бронхоспазмом.

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- Дихання парою від гарячої картоплі

Така процедура може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо у дітей.

- Полоскання розчином солі, соди та йоду

Сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Міцний сольовий розчин, а ще й із йодом може спричинити пошкодження слизової.

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«Для лікування застуди та грипу вибирайте сучасні та безпечні лікарські засоби! Але спершу проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Завдяки сервісу е-рецептів для пацієнтів це максимально зручно», — повідомили в МОЗ України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що треба і чого не можна робити для полегшення симптомів застуди.

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