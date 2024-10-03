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Книга рецептів

Не ігноруйте ці 2 інгредієнти, і оселедець буде справжнім шедевром (відео)

11:02 3 жовтня 2024
цибуля

Осінь продовжує балувати українців теплом, і багато сімей влаштовують обіди на подвір'ї власного будинку, чи на природі. І на таких імпровізованих пікніках вся сім'я зазвичай із задоволенням ласує заздалегідь приготованими стравами — такими, як смачна буженина за рецептом блогерки-красуні Аліни — чи шашликами, які готуються на свіжому повітрі.

Розширити подібне меню осінніх сімейних обідів пропонує блогерка Дарія Дорошкевич. В своєму Instagram вона розповіла, як зі звичайного оселедця з магазину приготувати справжній шедевр, який сподобається як дітям, так і дорослим.

«Відповідь на це проста: потрібно приготувати дуже смачну мариновану цибулю», — розкриває блогерка секрет страви.

При цьому вона рекомендує при приготуванні страви не ігнорувати два інгредієнти: м'яту та цедру лимону.

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Інгредієнти (на банку 0,7 л):
300−350 г цибулі
2 гілочки мʼяти
2 зрізи лимонної цедри
½ ч. ложки чорного перця

Маринад:
400 мл води
10 г морської солі
70 г цукру
70 мл оцту (в мене яблучний)

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Маринад закипʼятити (окрім оцту), в кінці додати оцет і одразу залити цибулю.

Раніше ще один рецепт маринованої цибулі запропонувала переможниця «МайстерШеф» Валерія Матрохіна. Цибуля, замаринована за її рецептом ідеально пасує до салату, боулу, картоплі, мʼяса, сендвічів, бургерів або просто як гарнір.

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