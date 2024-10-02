Публічна діяльність нардепки Мар'яни Безуглої свідомо спрямована на підрив обороноздатності української держави та перешкоджання діяльності ЗСУ. Будь-який інший громадянин України за такі дії отримав би покарання у вигляді позбавлення волі, вона ж отримує «вподобайки». Про це написав народний депутат Сергій Тарута у Facebook.

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За його словами, несанкціоноване розповсюдження інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, а також про місце дислокації Головнокомандувача ЗСУ та інших осіб із числа вищого військового керівництва передбачає кримінальне покарання. Адже в обох випадках йдеться про злочин проти обороноздатності держави. Водночас Безугла ніякої відповідальності за такі дії не несе.

«Мар'яна Безугла може те, чого не можуть 99% українців — прийти до ОП, говорити з Верховним головнокомандувачем напряму. А що Мар'яна робить? Зливає ворогові інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ просто на своїх сторінках у соцмережах та перешкоджає діяльності Збройних Сил України», — вважає Тарута.

Він заявив, що Безугла безпідставно звинувачує Начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича у корупції. Це вона робила вже не раз щодо інших військових. Цим вона завдає шкоди репутації Генштабу та підриває до нього довіру.

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«Поки президент Зеленський у США робить все, щоб зберегти двопалатну підтримку України, депутат розповсюджує серед західної аудиторії повідомлення українською мовою про те, що нібито керівництво ВСУ корумповано, тому навіщо ж американцям продовжувати нам допомагати», — написав політик.

Тарута також нагадав, що Безугла створила канал, у якому збирає скарги військовослужбовців, але використовує цю інформацію для вкидання дезінформації та може передавати її третім особам.

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«Поза структурою ЗСУ хтось веде „папочку“ із проблемними чутливими питаннями, збирає персональні дані військових. Ніхто не каже, що в армії немає проблем, які мають вирішуватись, але кому вона цю „папочку“ передає? Звідки нам з вами знати, що не росіянам?», — запитує Тарута.

Політик заявив, що в ситуації з 72-ою бригадою ціною заяв Безуглою стала втрата людських життів та ключових позицій навколо Вугледару. Адже вона не просто оприлюднила для ворога планову ротацію, а й назвала її «відведенням бригади з Вугледару». Менш ніж за добу це призвело до того, що росіяни кинули на цей напрямок всі наявні сили.

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«Ротацію зірвано, оборонні споруди втрачено. Безугла мовчить, очевидно, тому що мети розголосу досягнуто — ворог просувається. Не вірте у розмови про „боротьбу за справедливість“. Мар'яна Безугла має всі інструменти — парламентські, правові, щоб боротися за справедливість у правовому полі (включаючи доступ до державної таємниці)», — написав Тарута.

На його думку, такі дії депутата є «не просто глупством», а підривом обороноздатності держави в умовах війни.

«Скільки військових мають загинути, скільки територій має бути втрачено, скільки дипломатичних місій ще буде зірвано, доки її зупинять правоохоронні органи? Сама вона не зупиниться. Як і путін», — вважає Тарута.

Як писали «ФАКТИ», аналітик Олександр Кочетков звертався до СБУ та Генпрокурора із закликом обмежити доступ до чутливої ​​інформації депутаток Яцик та Безуглої. А у Повітряних силах порівняли нардепку із інструментом для дискредитації вищого військового керівництва. Зокрема, генерал Микола Олещук дорікнув Безуглій в тому, що вона «вилила бруд» на нього та Повітряні сили, дискредитувала виробників американського озброєння і стала «ньюзмейкером» для пропаганди ворога.

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