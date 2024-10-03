Люди важливіші, ніж забудова: Зеленський вперше прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару

Вихід української армії з Вугледару на Донеччині був правильним кроком, який направлений на збереження життя українських військових. А для стримування наступу росії Україні потрібно більше допомоги Заходу.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференцію з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві.

«Ми достатньо наполегливі на використанні далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити рф, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все», — сказав він у відповідь на питання, як Україна планує далі стримувати російський наступ у зв'язку з виводом військ з Вугледару.

Як зазначив Зеленський, коли росія «руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови».

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«Тому що це люди наші, громадяни України, тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так просимо надати нам відповідні дозволи. Чи можна без цього зупинити росію? На сьогодні це один із засобів — посилення України», — сказав президент.

Зазначимо, що ЗСУ обороняли Вугледар протягом двох років, відбивши численні атаки російських військ. Бійці 72-ї бригади почали йти з міста минулого тижня, оскільки шляхи постачання були перерізані. Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 2 жовтня підтвердило вихід Сил оборони з міста з метою збереження особового складу та бойової техніки. Крім цього, у 72-й бригаді повідомили, що евакуація поранених із Вугледару була складною, оскільки ворог тиснув із флангів. Однак вихід із міста дозволив мінімізувати втрати наскільки це було можливо.

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