В Україні змінили правила пересилання предметів поштою: що тепер заборонено

Попри те, що поштові відділення в Україні є мішенями для російських ударів, пошта продовжує працювати в штатному режимі. Нещодавно Уряд оновив порядок поштового пересилання товарів і продуктів харчування. Відповідні зміни було внесено до постанови Кабінету Міністоів від 8 вересня 2023 року № 958, якою визначається список вкладень, заборонених у поштових відправленнях.

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Оновлений перелік заборонених до пересилання речей наводить Обозреватєль.

Продукти харчування. Під заборону підпадають харчові продукти, якщо їх термін придатності закінчується на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу. Раніше йшлося про заборону на пересилання продуктів, термін придатності яких не перевищує 10 днів.

Готівка. Заборонено пересилання національної валюти (крім нумізматичних монет та їх колекцій), а також іноземної валюти.

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Алкоголь та тютюнові вироби. Під забороною — алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка.

Зброя.



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Займисті або інші небезпечні речовини (наприклад, газ у балонах).

Токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.

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Тварини та отруйні рослини.

Спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації.

Біологічні агенти тощо.

При виялвенні таких товарів у відправленнях співробітники пошти зобов'язані звертатися до поліції.

Крім того, встановлено чіткі вимоги щодо зазначення оголошеної вартості посилок. Вона повинна:

встановлюватись виключно у гривні;

бути зазначеною у документах не лише цифрами, а й словами.

При пересиланні окремих предметів запроваджено вимогу додавати до посилки опис її вмісту. Це правило поширюється на пересилання:

дорогоцінних металів та ювелірних виробів;

нумізматичної продукції Національного банку, інвестиційних монет України;

монет, що використовуються для нумізматичних цілей та їх колекцій.

Крім того, встановлено чіткі вимоги щодо зазначення оголошеної вартості посилок. Вона повинна:

встановлюватись виключно у гривні;

бути зазначеною у документах не лише цифрами, а й словами.

Також нагадаємо про можливість направлення поштою заяви на оформлення пенсії.

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