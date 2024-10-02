Повістка з потиличником: у Чернівцях суд виніс вирок співробітнику ТЦК

Під час мобілізаційних заходів трапляються різні НП — то цивільні нападають на співробітників ТЦК та СП, то військовозобов'язані скаржаться, що їх побили військкоми.

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А на Буковині Садгірський районний суд оштрафував працівника ТЦК на 850 грн за побиття чоловіка під час вручення повістки, пише видання zaxid.net.

Конфлікт між головним сержант-командиром відділення військової частини та буковинцем стався близько 12:30 11 серпня 2024 року. Військовий перебував на зупинці громадського транспорту, де почав сперечатися з потерпілим, а потім один раз вдарив долонею руки чоловіка по потилиці.

«Своїми діями військовий завдав потерпілому фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень. Таким чином, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, а саме побої і мордування», — зазначено у вироку суду.

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Військовий свою вину визнав та пояснив, що побачив на автобусній зупинці чоловіка й хотів вручити йому повістку, однак той відмовився. Після цього між ними виник словесний конфлікт, обвинувачений не стримався та один раз вдарив його по шиї. Військовий зазначив, що у вчиненому щиро кається.

Нагадаємо, що влітку в Києві біля станції метро «Хрещатик» чоловік намагався спровокувати конфлікт, а потім напав на співробітника ТЦК та СП. Його затримала поліція, яка згодом з'ясувала, що нападник навесні 2023 року самовільно залишив військову частину. Причину свого вчинку він назвати не зміг.

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Фото Pixabay

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