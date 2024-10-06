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Не глушіть двигун одразу після зупинки: автоексперти вказали водіям на важливий момент

14:54 6 жовтня 2024
Авто

Багато автовласників не звертають уваги на те, як поступово шкодять двигуну свого автомобіля, не виконуючи просту дію, що займає всього кілька хвилин. Власник сервісного центру пояснив, чому не варто одразу вимикати двигун після інтенсивної їзди на високих обертах, навіть якщо йдеться про атмосферний двигун, пишуть uamotors.com.ua.

Справа в тому, що після значних навантажень деталі двигуна сильно нагріваються, а їх охолодження забезпечується за допомогою мастила і охолоджувальної рідини, що циркулюють завдяки насосу та помпі. Якщо одразу вимкнути мотор, циркуляція рідин припиняється, що може призвести до перегріву окремих деталей і, як наслідок, до серйозних поломок у майбутньому.

Щоб цього уникнути, достатньо дати двигуну попрацювати на холостих обертах протягом 10−20 секунд для атмосферного мотора і трохи більше часу для турбованого. Це допоможе охолодити двигун і уникнути виникнення бульбашок газу в антифризі.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про вісім способів дізнатися про реальний пробіг уживаного автомобіля, а також про те, що не можна робити водію, якщо у автомобіля раптом відмовили гальма.

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