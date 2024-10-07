Зробили «подарунок» кремлівському фюреру: в день народження путіна хакери вимкнули пропагандистські канали рф

Українські хакери зробили «подарунок» російському диктатору володимиру путіну в його день народження, здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Кіберфахівці припинили онлайн-трансляції телеканалів «росія 1» і «росія 24».

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Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці.

Як розповіли співрозмовники виданню, з самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: «росія 1» і «росія 24», «росія культура», ртр «планета» та більш ніж 20 інших.

«За нашою інформацією, на болотах не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне», — повідомляють джерела.

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Своєю чергою працівники російських компаній скиглять, що «знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії».

Відповідальність за атаку взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання «Sudo rm-RF», яке вже неодноразово потужно било по рф.

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Зазначимо, що українські хакери на постійній основі проводять операції проти країни-агресора. Так, нещодавно під удар потрапила низка ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання окупаційної армії або відстежування переміщення людей по країні.

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