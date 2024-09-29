Аграрій з Київщини розповів, в чому різниця між «перегноєм» та «навозом», і як прискорити перехід останнього в добриво для дачі

Власник дачі під Києвом Валерій, який раніше розповідав про те, як спровадити з ділянки крота, поділився з читачами своєю «радістю»: днями йому вдалося купити кілька мішків гною (його він називає словом «навоз», щоб не заплутувати читачів поняттями «коров'як», «гній» тощо).

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Звичайно, на перший погляд «радість» може здатися дивною, але, виявляється, коли «навоз» стане «перегноєм», то перетвориться в дуже цінне органічне добриво, багате на азот, калій, фосфор та низку інших корисних речовин. Також Валерій поділився досвідом, як прискорити процес перетворення гною в добриво — щоб вже навесні його можна було застосовувати на дачі.

Так, щоб навесні отримати високоефективне органічне добриво, від застосування якого буде рости будь-яка рослина, і щоб прискорити цей процес, варто скористатися мікробіологічне добриво.

Чому навоз треба перетврорювати? Зокрема, тому що в ньому міститься велика кількість азоту, але мало — фосфору і калію.

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А оскільки природній період перетворення займає довгий період часу, варто скористатися мікробіологічним розчином «Байкал М». Для цього 25 мл цієї речовини слід розчинити у 5 літрах води.

Далі проливаємо розкладений рівним шаром перегній приготовленим розчином, але тільки щоб трохи його промочити.

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А для додаткового збагачення субстанції фосфором на цьому етапі додаємо 50−60 грамів подвійного суперфосфату.

Прикриваємо зверху плівкою і закріплюємо її, наприклад, дошками.

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А використовувати таке збагачене добриво краще вже навесні, коли в ньому вже зменшиться вміст азоту.

А тим часом колега пана Валерія з Одещини порадила, скільки зубчиків має бути у посадкового часнику.

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