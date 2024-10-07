Хотіла жити поряд з королевою: Меган Маркл вважала Ноттінгем Котедж невідповідним своєму статусу

Меган Маркл, яка стала членом королівської родини після обміну обітницями з принцом Гаррі 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія, нібито вимагала переїхати у великі апартаменти у Віндзорському замку, щоб «жити поряд з королевою». За словами королівського експерта, «зацикленість» Меган Маркл, яку її підлеглі вважають диктатором на підборах, на отриманні апартаментів у величезному замку походить від її суперництва з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка нещодавно знов з’явилася на публіці.

ВІДЕО ДНЯ

Перед весіллям пара переїхала до Ноттінгем Котеджу на території Кенсінгтонського палацу. Герцог назвав чарівний котедж своїм «початковим будинком», але подружжя не вважало будинок із двома спальнями та невеликим двориком досить значним, пише Hindustan Times.

У серії документальних фільмів Netflix Гаррі та Меган розповідали про свій котеджний спосіб життя. Колишня актриса розповіла, що вона припускала, що вони житимуть у «чомусь більш королівському» після весілля.

«Ноттінгемський котедж був таким маленьким», — казала Меган.

РЕКЛАМА

«Люди думали, що ми жили в палаці. А ми були в котеджі», — сказав Гаррі в одному з епізодів. «Кенсінгтонський палац звучить дуже царствено, звичайно, так. Але Ноттінгемський котедж був таким маленьким», — додала герцогиня.

Тепер Меган звинувачують у висуненні «вимог» отримати краще житло після її переїзду до Великобританії, щоб жити з Гаррі. Кінсі Шофілд, королівський експерт, розповів GB News, що Маркл запитала, чи можуть вони жити у Віндзорському замку після весілля.

РЕКЛАМА

«Меган Маркл після того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі, запитала, чи можуть вони мати апартаменти у Віндзорському замку», — заявив Шофілд. Королівський аналітик підкреслив, що вона хотіла жити поряд з королевою, але їй «відмовили в цьому з кількох причин».

Меган повідомили, чому їй не дозволять проживати у Віндзорському замку, і попередили, що їхнє приватне життя буде порушено через щорічні публічні екскурсії замком.

РЕКЛАМА

Кінсі заявив, що «зацикленість» Меган на отриманні апартаментів у величезному замку походить від її суперництва з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка живе у Кенсінгтонському палаці зі своїми дітьми. Герцогиня просто хотіла «щось подібної значущості».

Нагадаємо, мережею також ширяться чутки про те, що Меган Маркл готує вихід власних мемуарів про своє життя у Великій Британії. Герцогиня неодноразово згадувала в інтерв'ю про якісь щоденники, які вела під час життя у палаці, і натякала на можливу їхню публікацію.

30

Читайте нас у Facebook