Заведіть удома ці кімнатні рослини — і дихайте чистим повітрям
Кімнатні рослини вдома не лише прикрашають приміщення та радують око квітникарів, а й здатні виконувати інші, важливіші функції, наприклад, допомогти очищувати повітря, видаляючи порошинки. Для цього найкраще підходять рослини з великим блискучим листям.
А є рослини, які допомагають не тільки очищати повітря, а ще й оздоровлювати його, пише видання «На пенсії», згадуючи спатифілум, хлорофітум, фікус Бенджаміна, драцену, алое віра, герань та сансевієрію.
Герань
Рослина має сильну антибактеріальну дію і здатна оздоровлювати повітря в приміщеннях. Вона містить дубильні речовини, крохмаль, солі, органічні кислоти, антоціани, флавоноїди, ефірну олію та багато кальцію.
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Спатифілум
Рослина із привабливими білими квітами, яка може рости в умовах низького освітлення, очищує атмосферу від таких забруднювачів, як аміак, бензол та формальдегід. Спатифілуми також чудово зволожують повітря.
Фікус Бенджаміна
Рослина допомагає видалити з повітря формальдегід, толуол та інші шкідливі речовини.
Хлорофітум
Ефективно очищає повітря від формальдегіду та ксилолу. Хлорофітум можна вирощувати у підвісних горщиках або на полицях.
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Алое вера
Рослина поглинає формальдегід та бензол, а також виділяє вночі кисень.
Сансевієрія
Рослина здатна поглинати оксиди азоту і формальдегіди.
Драцени
Рослини допомагають усунути такі речовини, як формальдегід, трихлоретилен і ксилол.
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Фото Pixabay175
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