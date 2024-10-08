Заведіть удома ці кімнатні рослини — і дихайте чистим повітрям

Кімнатні рослини вдома не лише прикрашають приміщення та радують око квітникарів, а й здатні виконувати інші, важливіші функції, наприклад, допомогти очищувати повітря, видаляючи порошинки. Для цього найкраще підходять рослини з великим блискучим листям.

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А є рослини, які допомагають не тільки очищати повітря, а ще й оздоровлювати його, пише видання «На пенсії», згадуючи спатифілум, хлорофітум, фікус Бенджаміна, драцену, алое віра, герань та сансевієрію.

Герань

Фото Pixabay

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Рослина має сильну антибактеріальну дію і здатна оздоровлювати повітря в приміщеннях. Вона містить дубильні речовини, крохмаль, солі, органічні кислоти, антоціани, флавоноїди, ефірну олію та багато кальцію.

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Спатифілум

Фото Pixabay

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Рослина із привабливими білими квітами, яка може рости в умовах низького освітлення, очищує атмосферу від таких забруднювачів, як аміак, бензол та формальдегід. Спатифілуми також чудово зволожують повітря.

Фікус Бенджаміна

Фото Pixabay

Рослина допомагає видалити з повітря формальдегід, толуол та інші шкідливі речовини.

Хлорофітум

Ефективно очищає повітря від формальдегіду та ксилолу. Хлорофітум можна вирощувати у підвісних горщиках або на полицях.

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Алое вера

Фото Pixabay

Рослина поглинає формальдегід та бензол, а також виділяє вночі кисень.

Сансевієрія

Фото Pixabay

Рослина здатна поглинати оксиди азоту і формальдегіди.

Драцени

Фото Pixabay

Рослини допомагають усунути такі речовини, як формальдегід, трихлоретилен і ксилол.

Про те, які природні засоби можуть нейтралізувати неприємні запахи у ванній кімнаті, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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