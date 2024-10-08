Війна закінчиться за два тижні: Боррель пояснив, за яких умов

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв’ю виданню 20 minutos заявив, що багато людей хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, додав він, самі українці. Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення експерта, чому навіть після програшу України на полі бою війна не закінчиться.

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«Але головне — як. Якщо ми припинимо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки нас самих, європейців? Ми повинні зробити все можливе, щоб, коли прийде час, переговори могли відбутися на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності України. Якщо ми припинимо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і путін досягне своїх цілей», — сказав дипломат.

На думку Борреля, вони з колегами зробили важливі кроки на шляху до того, щоб ЄС став геополітичним, а не лише комерційним гравцем.

«Ми ухвалили чотирнадцять пакетів санкцій, щоб покарати військову машину путіна, і ми надали військову допомогу країні, яка перебуває у стані війни. За допомогою Стратегічного компасу ми затвердили можливості швидкого розгортання 5000 військовослужбовців під європейським командуванням, тобто ми створили власний європейський потенціал для втручання в кризові ситуації».

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Раніше повідомлялося, що НАТО розгорне ще 49 бойових бригад через загрозу від росії.

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