40.96 / 41.49 45.12 / 45.75
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Війна закінчиться за два тижні: Боррель пояснив, за яких умов

11:20 9 жовтня 2024
Жозеп Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв’ю виданню 20 minutos заявив, що багато людей хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, додав він, самі українці. Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення експерта, чому навіть після програшу України на полі бою війна не закінчиться.

«Але головне — як. Якщо ми припинимо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки нас самих, європейців? Ми повинні зробити все можливе, щоб, коли прийде час, переговори могли відбутися на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності України. Якщо ми припинимо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і путін досягне своїх цілей», — сказав дипломат.

На думку Борреля, вони з колегами зробили важливі кроки на шляху до того, щоб ЄС став геополітичним, а не лише комерційним гравцем.

«Ми ухвалили чотирнадцять пакетів санкцій, щоб покарати військову машину путіна, і ми надали військову допомогу країні, яка перебуває у стані війни. За допомогою Стратегічного компасу ми затвердили можливості швидкого розгортання 5000 військовослужбовців під європейським командуванням, тобто ми створили власний європейський потенціал для втручання в кризові ситуації».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що НАТО розгорне ще 49 бойових бригад через загрозу від росії.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кроти

Використовуйте цей засіб восени на дачній ділянці — позбавтеся кротів і мишей назавжди

Використання саморобного спрею

Ванна буде сяяти білизною навіть в темряві: оригінальний спосіб очистки сантехніки

Знаки зодіаку

Якщо знадобиться, підуть по головах: астрологи назвали четвірку знаків-кар'єристів

Знаки зодіаку

Прорив у кар'єрі та зміни в особистому житті: яким знакам зодіаку пощастить на тижні 7 — 13 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту