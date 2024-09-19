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Варення зі слив: чарівний смак вересня

22:25 20 вересня 2024
Варення зі слив

Сливове варення — справжнє смакота. Його можна подавати до чаю, млинців та оладок, багатьох видів десертів. Не полінуйтеся його зварити одного разу — і ви захочете зробити це ще не раз. Особливо якщо це варення «слива в шоколаді».

Подавайте варення у гарній розетці. Ласуйте вишуканою ложечкою. Пийте чай із найкращої чашки, яка є у вашій оселі, адже атмосфера завжди дуже важлива. Вона створює настрій на весь день. Привчайте дітей бути естетами та цінувати красу.

Рецептом чудового варення зі слив поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Це дуже простий рецепт варення зі злив, але результат перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Воно неймовірно смачне. Варіть на великому вогні в чавунній або іншій товстостінній сковороді. Воду не додавайте — слива дасть свій сік.

Варення зі слив

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  • 300 г слив
  • 300 г цукру
  • 1 г лимонної кислоти

Сливи помити, витягти кісточку і нарізати. Варити на великому вогні сім хвилин.

Додаємо цукор та на великому вогні варимо ще сім хвилин.

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Додаємо лимонну кислоту та варимо ще пару хвилин.

Варення готове. Нехай охолоне — і смачного!

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Нагадаємо, рецепт ідеального пирога зі сливами з газети The New York Times.

Фото з альбому Елли Іванової

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