Варення зі слив: чарівний смак вересня
Сливове варення — справжнє смакота. Його можна подавати до чаю, млинців та оладок, багатьох видів десертів. Не полінуйтеся його зварити одного разу — і ви захочете зробити це ще не раз. Особливо якщо це варення «слива в шоколаді».
Подавайте варення у гарній розетці. Ласуйте вишуканою ложечкою. Пийте чай із найкращої чашки, яка є у вашій оселі, адже атмосфера завжди дуже важлива. Вона створює настрій на весь день. Привчайте дітей бути естетами та цінувати красу.
Рецептом чудового варення зі слив поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Це дуже простий рецепт варення зі злив, але результат перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Воно неймовірно смачне. Варіть на великому вогні в чавунній або іншій товстостінній сковороді. Воду не додавайте — слива дасть свій сік.
Варення зі слив
- 300 г слив
- 300 г цукру
- 1 г лимонної кислоти
Сливи помити, витягти кісточку і нарізати. Варити на великому вогні сім хвилин.
Додаємо цукор та на великому вогні варимо ще сім хвилин.
Додаємо лимонну кислоту та варимо ще пару хвилин.
Варення готове. Нехай охолоне — і смачного!
Нагадаємо, рецепт ідеального пирога зі сливами з газети The New York Times.
Фото з альбому Елли Іванової24
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