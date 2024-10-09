Хитра тактика: навіщо патрульні іноді задають водіям «дивакуваті» питання

Українські водії знають, що поліція іноді зупиняє їх з метою дізнатись цікаві для себе факти, включно з підозрами в порушенні ПДР. Тому стараються не чухати обличчя і не допускати інших «провокативних» дій.

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Але іноді патрульні після зупинки авто починають вести себе досить «дивно» і задають питання «не по справі» на кшталт «Куди поспішаємо?», «Що святкуємо?», «Не встигаєте на вокзал?» тощо.

Але, виявляється, роблять це вони не через низький рівень інтелекту чи безпорадність, пише профільне автовидання.

Все навпаки. Справа в тому, що в Україні поліції заборонено «просто так» без причини зупиняти транспортний засіб. Усі підстави для подібного заходу перераховані в Законі «Про Нацполіцію». Майже завжди це так чи інакше пов’язано з підозрами в порушенні закону. При цьому правоохоронці зобов’язані одразу ж назвати причину зупинки і пред’явити докази вчинення водієм правопорушення.

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Іноді поліцейські розуміють, що їхні підозри виявилися безпідставними, і починають ставити провокаційні запитання, , — якщо хочуть змусити водія зізнатися в нетверезому водінні. У деяких випадках інспектори просто тягнуть час, щоб знайти або навіть придумати якісь приводи для подальшого розгляду.

У будь-якому разі в таких ситуаціях не слід панікувати, водієві потрібно намагатися зберігати холоднокровність, відповідаючи на запитання спокійно і впевнено. Водночас у патрульного можна ввічливо поцікавитися, в чому причина подібних розпитувань і чи є у нього конкретні до вас претензії. Найімовірніше, після цього поліцейський зрозуміє, що він підійшов до межі, коли водія потрібно відпускати через брак підстав для притягнення до відповідальності.

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Також нагадаємо, що з початку жовтня у власників авто зникла можливість «економити» на продажу авто, не заплативши податки.



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