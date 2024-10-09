На допомогу прийде … горілка: навіщо британські господині додають спиртовий напій під час прання

В той час як деякі господині вирішують, що краще використовувати для прання — гель, порошок чи капсули, британські господині мають відповідь на це питання — краще всього допоможе горілка.

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Про це пише британське видання.

На перший погляд це звучить абсурдно, але горілка дійсно дозволяє зробити білизну ще свіжішою та чистішою. Цей алкоголь є відмінним дезінфікуючим засобом, який допоможе позбавитися стійких плям і неприємного запаху. Спирт вбиває всі бактерії, а речі не пахнуть алкоголем — весь запах зникне під час прання.

Додайте в миючий засіб третину склянки горілки та запустіть програму в пральній машині. Як тільки барабан наповниться водою, натисніть кнопку «Стоп» і дайте суміші вбратися в одяг. За годину продовжіть програми прання у звичайному режимі.

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В той же час у цієї привабливої для сантехніків ідеї є і критики. Так, за словами експерта з промислової асоціації засобів особистої гігієни та миючих засобів Бернда Глассла, для необхідного ефекту концентрація спирту має бути від 70 до 90%. Це справді забезпечить дезінфікуючий ефект.

Але за інструкцією потрібно взяти третину склянки горілки, яку до того ж розбавлять 5 літрами води в машинці. Отже, концентрація спирту знизиться приблизно до 1%.

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Як же можна позбутися неприємного запаху, якщо «лайф-хак» з горілкою виявиться неробочим?

Поради універсальні: періть білизну хоча б раз на місяць універсальним порошком із температурою 60 градусів. У таких порошках є відбілювач, які не тільки плями видаляє, а й позбавляє неприємного запаху.

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Регулярно мийте лоток пральної машини та виймайте його після циклу прання, щоб вода могла вийти.

Ну і звичайно уважно ознайомтеся з переліком найпоширеніших помилок домогосподарок під час прання, аби їх не повторювати.

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