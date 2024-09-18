Прання як наука: найпоширеніші помилки домогосподарок

Виявляється, що недостатньо просто кинути брудні речі в пральну машинку, щоб отримати хороший результат. Розкриваємо 6 лайфхаків, до яких варто дослухаттся під час прання речей.

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Перед тим, як запустити пральну машинку, необхідно ретельно розсортувати речі не тільки за кольором, але й за типом тканини. Наприклад, флісовий одяг потрібно прати окремо, а рушники ніколи не варто прати разом із синтетичними речами або блузками з джинсами чи брюками, пишуть Добрі новини.

Плями на одязі слід видаляти до того, як класти його в пральну машинку. Важливо не розтирати пляму, а промокати її шматком білої тканини.

Не слід класти занадто багато порошку або гелю для прання, оскільки вони можуть не повністю виполоскатися, і одяг залишиться брудним. Крім того, це може зашкодити пральній машинці — надлишки миючих засобів важко вимиваються і можуть забити відділення для миючих засобів.

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Якщо ж засобу буде замало, то бруд може залишитися на одязі. Завжди звертайте увагу на рекомендації виробника, зазначені на упаковці.

Багато господинь використовують лише одну або дві програми прання, що є помилкою. Наприклад, якщо ви перете постільну білизну, обирайте відповідний режим, а не швидке або ручне прання.

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Також, якщо на блузці зазначено прати вручну, а ви запускаєте делікатне прання, це може призвести до того, що річ «сяде». Завжди дотримуйтесь рекомендацій на ярликах, і найголовніше, якщо вказані слова «лише» або «заборонено», не відхиляйтесь від настанов виробника.

Перед тим, як покласти речі на прання, обов’язково перевірте їх. Вийміть з кишень квитки, чеки, серветки та інші дрібниці. Крім того, всі блискавки на одязі потрібно застебнути, а ґудзики на сорочках — розстебнути. Одяг з можливими пошкодженнями або катишками потрібно вивертати навиворіт.

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Не потрібно набивати пральну машинку до межі або, навпаки, запускати її майже порожньою. Якщо ви перевантажите машинку, речі можуть порватися, а сама машинка — зламатися.

Раніше «ФАКТИ» писали, який виріб не можна за жодних обставин класти у пральну машину, а також про те, як випрати кросівки вручну, щоб видалити неприємний запах.

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