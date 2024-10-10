Електроенергія без обмежень за 500 гривень на місяць: чи можливо це

Майбутня зима може стати серйозним випробуванням для українців через можливі проблеми з електроенергією. У найгіршому випадку експерти прогнозують блекаути тривалістю до 5 днів. Однак можна скористатися допомогою держави, яка готова компенсувати відсоткові ставки за кредитами на енергоефективність.

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Так, ці кредити будуть особливо зручні для мешканців об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Останні можуть узяти участь у програмах «Доступні кредити 5−7-9%», «Енергодім» і «ГрінДІМ».

Наприклад, щоб забезпечити житловий будинок на 100 квартир електроенергією, необхідна сонячна електростанція (СЕС) потужністю 30 кВт/год (з інвертором цього має вистачити для забезпечення будівлі електрикою навіть узимку). При цьому виплати за кредитом для кожної квартири становитимуть близько 500 гривень на місяць терміном на три роки.

Такі дані навели «ФАКТАМ» у банку «Глобус» — за ставки 7% у перший рік кредиту і максимальних ставок у другій і третій роки (до 20% річних) загальна сума позики на встановлення СЕС становитиме приблизно 1,8 млн грн, або 500 грн на місяць на квартиру протягом 3 років.

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За словами керівника департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитра Замотаєва, хоча енергокредит може взяти будь-хто, для фізичних осіб обмежень для участі в програмі більше — дохід сім'ї за 6 місяців не більш, як 189 тисяч гривень, а площа житлового будинку не більш, як 250 квадратних метрів. До того ж ОСББ можуть брати участь у програмах Фонду енергоефективності з компенсацією до 70% вартості проєкту.

Також державні програми можуть допомогти і покращити якість отримуваних послуг. Наприклад, за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» можна купити ліфти для будинку і забезпечити його обладнанням для безперебійної роботи, придбавши таке у виробника.

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Так, за словами представника одного з виробників ліфтового обладнання ТОВ «Євроформат», наприклад, на купівлю акумуляторів для роботи ліфта можна взяти кредит до 0,5 млн грн з нульовим початковим внеском на строк до 5 років. При цьому до 7% річних кредитної ставки компенсуватиме держава. А ось кредит на купівлю ліфта можна отримати на інших умовах.

Раніше повідомляли про те, що за державними програмами пільгового кредитування українці можуть придбати житло. З листопада-грудня програма «єОселя» почне працювати за новими правилами.

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Фото у заголовку з Facebook MinenergoUkraine

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