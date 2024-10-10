А Меган проти: чому шлюб принца Гаррі опинився під загрозою через Різдво
Принц Гаррі розривається між тим, щоб провести цьогорічне Різдво зі своїм батьком, королем Чарльзом, та іншими членами королівської сім'ї або святкувати його з дружиною Меган Маркл та дітьми. Згідно з новим повідомленням, герцог Сассекський відчайдушно хоче провести свято з королівською родиною, але Меган має тверду позицію проти того, щоб бути з королівськими родичами на Різдво, пише geo.tv.
Джерело повідомило, що Гаррі «з'їдає» те, що він не бачив свого батька з лютого, через що він дедалі більше хвилюється. Джерело стверджує, що герцог Сассекський розглядає можливість примирення, але Меган «на 100% проти» проведення часу у Великобританії.
«Знаючи, що сім'я переживає стільки потрясінь, що Чарльз і Кейт страждають від проблем зі здоров'ям, Гаррі ніколи не почувався так далеко від рідних, — зазначив інсайдер. - Але Меган ясно дала зрозуміти, що вона не збирається грати „в щасливі сім'ї“, вона поставила Гаррі ультиматум, що він повинен вибрати між возз'єднанням з Кейт і королівською родиною та тим, щоб залишитися вдома зі своїми рідними».
Королівський інсайдер також додав, що друзі подружжя побоюються, що рішення Гаррі провести Різдво з королівською родиною може призвести до серйозних проблем з Меган.
«Різдво є величезним каменем спотикання для пари, і є навіть ідея, що вони можуть провести його окремо, — сказав інсайдер. — Друзі побоюються, що це може спричинити серйозні неприємності для них обох, адже до Різдва залишилося лише кілька місяців. Якщо Гаррі вирішить провести його з сім'єю, Меган буде вкрай розчарована. Вона не хоче святкувати без чоловіка, а Гаррі, звісно, не хоче розчаровувати дружину і не бути з власною сім'єю в такий важливий час».
Як раніше писали «ФАКТИ», стало відомо, що принц Гаррі залишає Меган Маркл.
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