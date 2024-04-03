Варто обмежити споживання до мінімуму: кому рекомендовано виключити з раціону яйця

Дієтологи вже багато років вказують на те, що існує небагато продуктів, настільки ж багатих поживними речовинами, як яйця. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує з'їдати до 10 яєць на тиждень. Однак є певні групи людей, яким слід обмежити або повністю виключити яйця зі свого раціону, пише Pysznosci.

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Завдяки вмісту лютеїну вони захищають зір, а завдяки високому вмісту вітаміну D зміцнюють кістки та зуби. Вони також є джерелом вітамінів А, В12 і селену, що робить їх корисними для імунної системи організму. На жаль, не всі можуть насолоджуватися перевагами яєць.

Непереносимість яєць є дуже поширеним явищем. У такому випадку очевидно, що їх споживання слід уникати. Крім того, алергія на білок курячого яйця також свідчить на користь виключення яєць з раціону.

Ще одним протипоказанням до вживання яєць є аутоімунні захворювання. Людям, які страждають на ревматоїдний артрит, атеросклероз, захворювання зубів і ясен, серед іншого, варто обмежити споживання яєць до мінімуму, оскільки вони можуть посилити запалення і загострити симптоми цих хвороб.

Барбара Войда і Зофія Хвойновська з Національного центру освіти з питань харчування Польщі пояснюють, чому здорові люди не повинні турбуватися про холестерин, що міститься в яйцях.

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«Холестерин, що міститься в яйцях, здебільшого не впливає на рівень холестерину в крові так само, як насичені жири або трансжири, які так часто присутні в солодощах і тістечках. Яєчний жовток має дуже сприятливе співвідношення поліненасичених жирних кислот до холестерину і достатню кількість фосфоліпідів, так що вживання навіть 2−3 яєць на день не викликає підвищення рівня холестерину у здорової дорослої людини. Сучасні дослідження показують, що споживання яєць — як частина здорового, збалансованого харчування — не призводить до значного підвищення рівня холестерину у більшості здорових людей, включаючи дітей», — йдеться у повідомленні.

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Яйця є калорійними, тому на дієті для зниження ваги, якої зазвичай дотримуються люди, що худнуть, вони можуть швидко «вичерпати» ліміт калорій. Ці продукти також не рекомендуються в раціоні діабетиків. Варто уникати смажених яєць і віддавати перевагу яйцям, звареним круто, некруто або приготованим на пару.

Раніше «ФАКТИ» називали топ-продукти, які лідирують за кількістю білка.

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