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Яєшня з овочами в «тормозку»: ідеально, щоб взяти з собою на роботу

20:32 6 жовтня 2024
Яєчня з овочами в «тормозку»

Якщо ви багато працюєте і нема часу готувати вишукані страви, це знахідка. Все виходить просто та швидко, а головне смачно, корисно та ситно, ділиться кулінарка Наталія Федорій.

Складники:

  • 1 шт. цибулинка
  • 4 шт. варені картоплинки у «кожушку»
  • 2 шт. болгарського перцю (червоний та жовтий)
  • 2 шт. помідора
  • 4 яйця
  • 4 гілочки петрушки
  • 3 ст. л. олії
  • Сіль, цукор, перець чорний мелений до свого смаку.

Приготування:

На пательню трохи олії, пасеруємо цибулинку з дрібкою цукру. Додаємо картоплю, обсмажуємо 1−2 хв. Кладемо болгарський перець, сіль, перець чорний мелений (або червоний), просмажуємо 2 хв. Тоді кладемо помідори. Овочі на пательні «розсунути». На пательню вбити яйця + сіль.

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Готуємо на маленькому вогні під кришкою до потрібної готовності яєць. Посипати петрушкою.

Розкладаємо по лоточкам.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати крутий десерт з гарбуза, який сподобається навіть прискіпливому гурману. А також публікували рецепт зірки «МайстерШефа» — курку з овочами в беконі.

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