Яєшня з овочами в «тормозку»: ідеально, щоб взяти з собою на роботу
Якщо ви багато працюєте і нема часу готувати вишукані страви, це знахідка. Все виходить просто та швидко, а головне смачно, корисно та ситно, ділиться кулінарка Наталія Федорій.
Складники:
- 1 шт. цибулинка
- 4 шт. варені картоплинки у «кожушку»
- 2 шт. болгарського перцю (червоний та жовтий)
- 2 шт. помідора
- 4 яйця
- 4 гілочки петрушки
- 3 ст. л. олії
- Сіль, цукор, перець чорний мелений до свого смаку.
Приготування:
На пательню трохи олії, пасеруємо цибулинку з дрібкою цукру. Додаємо картоплю, обсмажуємо 1−2 хв. Кладемо болгарський перець, сіль, перець чорний мелений (або червоний), просмажуємо 2 хв. Тоді кладемо помідори. Овочі на пательні «розсунути». На пательню вбити яйця + сіль.
Готуємо на маленькому вогні під кришкою до потрібної готовності яєць. Посипати петрушкою.
Розкладаємо по лоточкам.
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