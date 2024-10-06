Яєшня з овочами в «тормозку»: ідеально, щоб взяти з собою на роботу

Якщо ви багато працюєте і нема часу готувати вишукані страви, це знахідка. Все виходить просто та швидко, а головне смачно, корисно та ситно, ділиться кулінарка Наталія Федорій.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: 1 шт. цибулинка

4 шт. варені картоплинки у «кожушку»

2 шт. болгарського перцю (червоний та жовтий)

2 шт. помідора

4 яйця

4 гілочки петрушки

3 ст. л. олії

Сіль, цукор, перець чорний мелений до свого смаку.

Приготування:

На пательню трохи олії, пасеруємо цибулинку з дрібкою цукру. Додаємо картоплю, обсмажуємо 1−2 хв. Кладемо болгарський перець, сіль, перець чорний мелений (або червоний), просмажуємо 2 хв. Тоді кладемо помідори. Овочі на пательні «розсунути». На пательню вбити яйця + сіль.

РЕКЛАМА

Готуємо на маленькому вогні під кришкою до потрібної готовності яєць. Посипати петрушкою.

Розкладаємо по лоточкам.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати крутий десерт з гарбуза, який сподобається навіть прискіпливому гурману. А також публікували рецепт зірки «МайстерШефа» — курку з овочами в беконі.

РЕКЛАМА

37

Читайте нас у Facebook