Омлет із пармезаном і виноградом: делікатес вихідного дня
У вихідні дні хочеться, щоб сніданок був особливим. Щоправда, при цьому і досить бюджетним, а ще — щоб не потрібно було довго стояти біля плити. Таким варіантом може бути омлет з паремезаном на листі зеленого салату, доповнений оливками та виноградом. Страви з яєць можна доповнити і томатами, і огірками.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Зараз сезон винограду в розпалі, — каже Ардія Діаманті. — Використовуйте його не тільки для десертів, а й для салатів та інших страв. Сіль у цій страві не потрібна, бо використовуємо солоний пармезан. Замість зеленої цибулі можна використовувати кріп або петрушку, але в невеликій кількості, щоб зелень лише злегка відтінила смак страви. Також підійде й кінза.
Омлет із пармезаном
- Яйце — 1 шт.
- Пармезан — 30 г
- Цибуля зелена — за смаком
- Лист зеленого салату
- Виноград — 3−5 ягід
- Оливки — 2−3 шт.
- Олія для смаження — соняшникова або оливкова
Яйце збити з натертим пармезаном, додати дрібно нарізану зелену цибулю і смажити до готовності. Викласти на лист салату. Додати оливки та виноград.
І смачного!
Нагадаємо рецепт цибулевого омлету.
Фото з альбому Ольги Сметанської33
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