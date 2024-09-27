Омлет із пармезаном і виноградом: делікатес вихідного дня

У вихідні дні хочеться, щоб сніданок був особливим. Щоправда, при цьому і досить бюджетним, а ще — щоб не потрібно було довго стояти біля плити. Таким варіантом може бути омлет з паремезаном на листі зеленого салату, доповнений оливками та виноградом. Страви з яєць можна доповнити і томатами, і огірками.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Зараз сезон винограду в розпалі, — каже Ардія Діаманті. — Використовуйте його не тільки для десертів, а й для салатів та інших страв. Сіль у цій страві не потрібна, бо використовуємо солоний пармезан. Замість зеленої цибулі можна використовувати кріп або петрушку, але в невеликій кількості, щоб зелень лише злегка відтінила смак страви. Також підійде й кінза.

Омлет із пармезаном

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Яйце — 1 шт.

Пармезан — 30 г

Цибуля зелена — за смаком

Лист зеленого салату

Виноград — 3−5 ягід

Оливки — 2−3 шт.

Олія для смаження — соняшникова або оливкова

Яйце збити з натертим пармезаном, додати дрібно нарізану зелену цибулю і смажити до готовності. Викласти на лист салату. Додати оливки та виноград.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт цибулевого омлету.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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