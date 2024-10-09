Штрафи збільшать до 102 млн гривень: Рада підтримала законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах

Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада крім мобілізації чоловіків до 25 років розглянула низку інших питань.

Зокрема, в рамках першого читання, парламент підтримав законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах. Документ схвалили Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) й Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За основу — 268 (голосів, — ред.). Законопроєкт (№ 12039, — ред.) не голосували одразу в цілому, так як в залі були застереження щодо цього від двох фракцій», — написав Железняк.

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За словами народного депутата, суть законопроєкту полягає у тому, що:

запроваджується нова стаття, яка дозволяє призначати коротший термін ув'язнення у разі співпраці зі слідством, зокрема, якщо особа викриває спільників та відшкодовує завдані збитки. Наприклад, термін може скорочуватись до 5 років замість 8;

суд також матиме право накладати значні штрафи: до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкі злочини і більше 4 мільйонів гривень за тяжкі злочини;

суд може конфіскувати майно фігуранта, якщо це буде погоджено;

механізм не буде застосовуватись до організаторів злочинних схем, за винятком випадків, коли організатор викриває іншого організатора.

при скоєнні злочинів меншої тяжкості, якщо вони не пов’язані з великими схемами та без співучасників, особа може отримати зменшене ув’язнення за умови повного відшкодування збитків, сплати штрафу та можливості конфіскації майна.

Зазначимо, що 18 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 11340, який передбачає можливість для корупціонерів отримати штраф замість тюремного покарання за умови укладення угоди зі слідством. Запропоновані штрафи для осіб, винних у корупційних діях, пропонувалось варіювати від 204 тисяч до 204 мільйонів гривень. Однак ухвалення цього законопроекту спричинило значну критику з боку громадянського суспільства та опозиційних сил.

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Своєю чергою, 7 жовтня голова САП Олександр Клименко та голова НАБУ Семен Кривонос взяли участь у засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому розглядали вищезгаданий законопроєкт. Тоді ж очільники антикорупційних органів виступили з підтримкою документа та рекомендували народним депутатам проголосувати за нього.

Нагадаємо, що в червні НАБУ саме опинилося в центрі скандалу з витоком даних про викривачів корупційних злочинів. Після проведеного службового розслідування було звільнено першого заступника директора Бюро Гізо Углаву.

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