Дженніфер Лопес і Бен Аффлек шокували всіх: що означає їхня зустріч після розлучення

Здавалося, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек повністю подолали наслідки бурі, яка вирувала останні кілька місяців їхнього шлюбу. Пару тижнів тому Лопес нарешті поклала цьому край, офіційно подавши на розлучення і назвавши причиною «непримиренні розбіжності», пише видання Marca.

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Відтоді їх часто помічали на публіці. Аффлек, зокрема, виглядав досить запамороченим. Лопес же мала приголомшливий вигляд, хоча деякі були стурбовані тим, що вона стає надто худою після розлучення.

Хоча обидва, здається, цілком задоволені таким станом речей, чи можливо, щоб деякі з розбіжностей пари можна було примирити?

Це питання зацікавило багатьох шанувальників після того, як їх побачили вперше разом після новин про розлучення, а днями ще й сфотографували на сімейному сніданку зі своїми дітьми.

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Сім'я була в готелі Beverly Hills, в Polo Lounge. Хоча стало несподіванкою бачити їх поруч один з одним так скоро після подачі заяви про розлучення, схоже, що для Лопес і Аффлека є сенс залишатися в хороших стосунках заради дітей.

Однак ще цікавішим став той факт, що Дженніфер Гарнер також була сфотографована на виході з готелю. Колишня дружина Аффлека була з дітьми. Здається, що всі ладнають, попри незручні обставинию. Хоча незрозуміло, чи означає щось із цього можливість примирення Лопес і Аффлека.

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Раніше Бен Аффлек відверто розповів, що у стосунках з жінками часто відчував лють та агресію. А інсайдер розкрив неприємний факт про інтимне життя Аффлека та Лопес.

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