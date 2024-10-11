У Київській міські прокуратурі, де раніше повідомили про підозру киянину, який ногою вдарив собаку, інформують про викриття перевізників, які незаконно возили пасажирів через державний кордон України в Європу, а далі через через рф та білорусь — на тимчасово окуповані росією українські території.

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«За даними слідства, чоловік як підприємець надавав послуги з перевезення пасажирів. З цією метою він та його спільники створили у месенджері „Телеграм“ закриту групу, де розміщували оголошення про рейси з Києва до Донецька та інших міст, які з 2014 року є тимчасово окупованою територією України, та у зворотному напрямку», — повідомляють в прокуратурі.

«Тріп» автобусами за маршрутом Київ — Донецьк через Польщу, білорусь та росію коштував 350−400 євро з пасажира.

Автівки перетинали кордон через офіційні пункти пропуску з Польщею, далі пасажирів везли до білорусі, звідки, користуючись авіасполученням мінськ — москва, прибували до російської столиці. В москві на пасажирів чекав завчасно підготовлений автобус, який віз їх у Донецьк чи інші населені пункти на тимчасово окупованій території Донеччини.



55-річному організатору схеми незаконного перетину кордону та його 42-річній спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що днями в ДБР повідомили про затримання військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину та повідомив про це публічно.

Фото Pixabay

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