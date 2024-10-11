Не тільки зимові шини: чи потрібно міняти антифриз перед зимою

Восени більшість автомобілістів, готуючи машину до зимового сезону, насамперед дбають про заміну літніх шин на зимові. Але також постає питання: чи потрібно міняти антифриз перед зимою?

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На це питання можна почути різні відповіді, пише інформаційний ресурс.



Так, частина експертів стверджують, що важливість своєчасної заміни охолоджувальної рідини не можна недооцінювати, проте не завжди це потрібно перед кожним холодним сезоном.

Антифриз відіграє одну з найважливіших ролей у роботі двигуна: він запобігає перегріву в спекотну погоду і замерзанню системи охолодження за низьких температур. До його складу входять інгібітори корозії, які захищають металеві елементи системи від руйнування. Також до нього додаються спеціальні компоненти, що запобігають утворенню накипу і відкладень.

Важливо відзначити, що антифриз втрачає свої властивості з плином часу, і це може призвести до збоїв у роботі системи охолодження двигуна, що особливо критично в холодну пору року.



Терміни заміни охолоджувальної рідини зазвичай регламентовані виробником автомобіля і вказані в сервісній книжці. Як правило, сучасні антифризи (наприклад, G12 або G13) мають термін служби від 3 до 5 років або 60 000−100 000 км пробігу, залежно від марки і моделі автомобіля.

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Тому міняти антифриз перед кожним зимовим сезоном не потрібно, якщо він не втратив своїх властивостей або не досяг терміну заміни.

Однак якщо востаннє охолоджувальну рідину міняли давно, восени варто приділити увагу цій процедурі — це безумовно.

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Визначити необхідність заміни можна за такими ознаками:

- Помутніння або зміна кольору рідини.

- Наявність осаду або зважених часток у системі.

- Підвищення температури двигуна.

- Запах вихлопних газів із радіатора (ознака витоку).

Процес заміни антифризу включає кілька важливих етапів:

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- Злив старої охолоджувальної рідини.

- Промивання системи дистильованою водою для видалення залишків попереднього складу.

- Заповнення системи новим антифризом.

Важливо пам’ятати, що антифризи різних типів не можна змішувати, оскільки це може призвести до утворення осаду, засмічення каналів і зниження ефективності охолодження.

Тому перед заміною краще з’ясувати, яка рідина використовувалася раніше. У сервісній книжці автомобіля вказані рекомендовані виробником марки антифризу. Також у ній вказані періодичність заміни та об'єм необхідної рідини.

Експерти наголошують, що колір не є показником хімічного складу або якості охолоджувальної рідини. Виробники фарбують антифриз у яскраві кольори виключно для зручності — щоб водії могли швидше помітити можливі витоки.

Таким чином, не варто покладатися на колір під час вибору рідини, важливо орієнтуватися на рекомендації заводу-виробника.



У деяких випадках потрібна не повна заміна антифризу, а тільки його доливання. Якщо рівень охолоджувальної рідини знизився, особливо в холодну пору року, це може стати причиною перегріву двигуна.

За необхідності доливання експерти рекомендують використовувати дистильовану воду як тимчасовий захід. Але найкраще доливати саме той антифриз, який відповідає специфікаціям вашого автомобіля.

Експерти також радять автовласникам після інтенсивної їзди на високих обертах не відразу вимикати двигун. Достатньо дати двигуну попрацювати на холостих обертах протягом 10−20 секунд для атмосферного мотора і трохи більше часу для турбованого. Це допоможе охолодити двигун і уникнути виникнення бульбашок газу в антифризі.

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