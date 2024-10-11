Ідеальна маринована капуста від красуні з чарівним голосом: скільки не готуй, завжди буде мало (відео)

Осінь — пора фруктів та овочів, а також різноманітних страв з них. Наприклад, на сніданок за 10 хвилин можна приготувати авокадо разом з яйцем та беконом за рецептом переможця 7-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадима Бжезінського (Пави).

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А блогерка, яку називають «красуня з ляльковим» голосом, Alina FooDee, вирішила нагадати новим читачам свого блогу рецепт, який свого часу допоміг їй здобути понад 3 мільйонів підписників.

«Сьогодні я готуватиму ідеальну мариновану кисло-солодку капусту. Цей рецепт уже був на нашому каналі, але він дуже класний, і я вирішила повторити його для тих, хто нещодавно приєднався до нашої спільноти. А також нагадати про нього тим, хто можливо, трохи забув про цю смакоту», — звернулася Аліна до шанувальників.

Рецепт вона дала з розрахунку на 1 кг капусти.

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Для приготування також знадобляться:

Морква — 100 г

Вода — 500 г

Сіль — 1 ст.л. з гіркою

Цукор — 80 г

Оцет 6% - 100 г (оцет 9% - 70 г)

Лавровий лист — 1 шт.

Перець — 6−8 горошин

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«Це дуже класний рецепт, тому готуйте якомога більше капусти», — порадила Аліна.

Приготування:

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Капусту нашинкувати, моркву натерти на грубій терці. Все перемішати.

Воду закип'ятити, додати сіль, цукор, лавровий лист, перець. Варити маринад 10 хвилин.

Додати до маринаду оцет.

Залити капусту гарячим маринадом. Закрити кришкою й залишити остигати.

Потім поставити у холодильник на 6−8 годин.

За цей час кілька разів перемішати капусту, щоб вона добре промаринувалась.

«Така капуста — прекрасне доповнення на обід чи вечерю до будь-якої страви», — впевнена Аліна.

Раніше Alina FooDee поділилася рецептом смачного та поживного «Чехословацького супу».

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