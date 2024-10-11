40.96 / 41.49 44.98 / 45.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ідеальна маринована капуста від красуні з чарівним голосом: скільки не готуй, завжди буде мало (відео)

17:58 11 жовтня 2024
капуста

Осінь — пора фруктів та овочів, а також різноманітних страв з них. Наприклад, на сніданок за 10 хвилин можна приготувати авокадо разом з яйцем та беконом за рецептом переможця 7-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадима Бжезінського (Пави).

А блогерка, яку називають «красуня з ляльковим» голосом, Alina FooDee, вирішила нагадати новим читачам свого блогу рецепт, який свого часу допоміг їй здобути понад 3 мільйонів підписників.

«Сьогодні я готуватиму ідеальну мариновану кисло-солодку капусту. Цей рецепт уже був на нашому каналі, але він дуже класний, і я вирішила повторити його для тих, хто нещодавно приєднався до нашої спільноти. А також нагадати про нього тим, хто можливо, трохи забув про цю смакоту», — звернулася Аліна до шанувальників.

Рецепт вона дала з розрахунку на 1 кг капусти.

РЕКЛАМА

Для приготування також знадобляться:

Морква — 100 г
Вода — 500 г
Сіль — 1 ст.л. з гіркою
Цукор — 80 г
Оцет 6% - 100 г (оцет 9% - 70 г)
Лавровий лист — 1 шт.
Перець — 6−8 горошин

РЕКЛАМА

«Це дуже класний рецепт, тому готуйте якомога більше капусти», — порадила Аліна.

Приготування:

РЕКЛАМА

Капусту нашинкувати, моркву натерти на грубій терці. Все перемішати.

Воду закип'ятити, додати сіль, цукор, лавровий лист, перець. Варити маринад 10 хвилин.

Додати до маринаду оцет.

Залити капусту гарячим маринадом. Закрити кришкою й залишити остигати.

Потім поставити у холодильник на 6−8 годин.

За цей час кілька разів перемішати капусту, щоб вона добре промаринувалась.

«Така капуста — прекрасне доповнення на обід чи вечерю до будь-якої страви», — впевнена Аліна.

Раніше Alina FooDee поділилася рецептом смачного та поживного «Чехословацького супу».

130

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Стануть непристойно багатими: астрологиня назвала знаки, до яких сьогодні липнуть гроші та успіх

Банківська картка

Готуйтесь до неприємних сюрпризів: один з державних банків змінив правила списання коштів

Карти Таро

Козерогам — «Маг», Левам — «Сонце», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз на 11 жовтня

Тоня Матвієнко

Замінив маму: Тоня Матвієнко розповіла про дивний сон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту